なとり、2ndアルバム『深海』発売決定
なとりが2026年の1月21日に2ndアルバム『深海』をリリースすることが解禁された。
なとりは前作『劇場』を2023年12月にリリースしており、およそ2年ぶりのアルバムリリースとなる。収録曲は新曲を含む計18曲とかなりのボリュームになっている。また、収録曲にはバイラルヒット中の楽曲「プロポーズ」の他、2026年1月より放送開始されるTVアニメ『【推しの子】』第3期のエンディング主題歌「セレナーデ」が収録される。
アルバムは完全生産限定盤の1形態のみのリリースとなり、18曲に相当する18冊分のブックレットが収められた豪華なアルバムになっている。アートワークは「金木犀」「糸電話」などを手がけてたイラストレーターの「みなはむ」が担当している。
収録曲や曲順などはまだ解禁されておらず、後日公開される予定だ。
なお、なとりは2026年2月18日、19日（18日は追加公演）には日本武道館での単独公演＜深海＞を控えており、19日の公演はすでにチケットがソールドアウトしている。
■なとり本人コメント
この作品を作る過程において、これまでずっと大切にしてきた何かを失くしてしまったような気がします。それと引き換えにとても歪で、とても美しいと思えるものが出来ました。どうか、この「深海」というアルバムがあなたにとって救いの居場所であることを願っています。
◼️2ndアルバム『深海』
リリース日：2025年1月21日(水)
品番：SRCL-13495〜13496
価格：8,800円(税込)
特設サイト：https://natori-official.com/abyss/
予約：https://natori.lnk.to/TheAbyss_PKG
◼️配信シングル 「にわかには信じがたいものです」
2025年10月24日（金）リリース
配信：https://natori.lnk.to/Whatisaheadofthetunnel
◼️＜natori ASIA TOUR 2025＞
2025年10月26日（日）
台北 Taipei / Zepp New Taipei ＜SOLD OUT＞
Inquires ：
大鴻藝術BIG ART / contact@abigart.com / 月〜金 11:00 〜18:00
https://www.facebook.com/bigart.tw
2025年11月8日（土）
バンコク Bangkok / Union Hall 1
Inquires ：
Avalon Live / https://www.facebook.com/share/16GZXPr8jH/?mibextid=wwXIfr
2025年11月21日（金）＊追加公演
2025年11月22日（土）＜SOLD OUT＞
ソウル Seoul / YES24 LIVE HALL
Inquires ：
LIVET：hello@wanderloch.com
Ticket：https://to.livet.one/natori
2025年11月28日（金）
上海 Shanghai / TBA
2025年11月30日（日）
北京 Beijing / TBA
※録音・録画機材（携帯電話）使用禁止
No recording or video equipment (including mobile phones) allowed.
※上海公演・北京公演の詳細は後日発表します。
◼️日本武道館公演＜なとり 3rd ONE-MAN LIVE「深海」＞
2026年2月18日（水）日本武道館 開場 17:30 / 開演 18:30＜追加公演＞
2026年2月19日（木）日本武道館 開場 17:30 / 開演 18:30
指定席：\8,500（税込）/ 指定席(U-22割) \7,500（税込）
お問合せ：DISK GARAGE
問合せフォーム https://www.diskgarage.com/form/info
詳細：https://natori-official.com/
