風男塾、2026年全国ツアー日程を一挙発表
風男塾が、2026年のライブツアー日程を発表した。
この日程は11月24日に東京・GARDEN 新木場 FACTORYで開催された＜風男塾LIVE TOUR 2025 FINAL 〜Dynamic〜＞のアンコールにてアナウンスされた。日程の詳細は下記を確認していただきたい。
なお風男塾は、12月30日に年末恒例となる＜風男塾 黒白歌合戦 2025＞の開催を控えている。
■＜黒白歌合戦2025＞
2025年12月30日（火）東京・渋谷ストリームホール
◾️＜春の東名阪＞
2026年
3月7日（土）大阪・OSAKA MUSE
3月15日（日）愛知・NAGOYA JAMMIN’
3月22日（日）東京・渋谷ストリームホール
◾️＜夏の8都市TOUR＞
2026年
7月18日（土）福岡・POCKET
7月20日（月・祝）広島・SIX ONE Live STAR
7月25日（土）宮城・SENDAI space Zero
8月2日（日）埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心VJ-3
8月8日（土）大阪・アメリカ村 BEYOND
8月9日（日）愛知・NAGOYA JAMMIN’
8月16日（日）神奈川・新横浜NEW SIDE BEACH!!
9月5日（土）東京・渋谷ストリームホール
※初日となる東京公演を日程調整中
◾️＜冬の東名阪＞
2026年
12月5日（土）愛知・NAGOYA JAMMIN’
12月6日（日）大阪・ROCK TOWN
12月12日（土）東京・恵比寿ガーデンルーム
◾️ニューシングル 「Frontier」
2025年10月15日（水）
▼「歌ネット」にて歌詞先行公開中
https://www.uta-net.com/song/380047/
○初回限定盤A［CD＋DVD］
価格：\1,700 TECI-981
・CD収録内容
1.Frontier
2.Starlight
3.クレイジーモンスター
・DVD収録内容
「Frontier」 MUSIC VIDEO、「Frontier」 MUSIC VIDEO MAKING MOVIE
○初回限定盤B［CD+DVD］
価格：\1,700 TECI-982
・CD収録内容
1.Frontier
2.Starlight
3.クレイジーモンスター
・DVD収録内容
特典映像
背景はメンバーでWall Paint!? オリジナルポストカードをつくっちゃおう!
○通常盤［CDのみ］
定価：\1,300 TECI-980
・CD収録内容
1.Frontier
2.Starlight
3.クレイジーモンスター
4.Frontier (Instrumental)
5.Starlight (Instrumental)
6.クレイジーモンスター (Instrumental)
