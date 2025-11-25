flumpoolが、新曲「スノウゴースト」を12月3日にデジタルリリースすることを発表した。

この楽曲は山村隆太（Vo）が、8月の夏真っ盛りに「久しぶりに冬ソング作ってみたいな！！！！」と投稿したところから制作が始まった。これ以降の楽曲制作過程がTikTokを始めとするSNSにて確認することができる。

◆ ◆ ◆

◾️山村隆太 コメント

冬の空気の中で吐いた息が、濃く、静かに形を持つ瞬間があります。

本来は触れられないはずの温度が、“記憶の影”を起こすように立ち上がってくる。

それはまるで、大切な人との思い出が“熱ければ熱いほど輪郭を持つ”という、

人間の皮肉で不思議な感覚に似ているなと思いました。

消えていくものほど、なぜか強く残ってしまうことがあって、

その切なさと、心に宿る温もりを、この曲にそっと重ねています。

触れられないものに手を伸ばしてしまう──

そんな矛盾を抱えながら、僕らは誰かを求めて生きている。

その儚さと美しさを描いた “スノウゴースト” が、

あなたの冬に静かに寄り添う一曲になれたら嬉しいです。

◆ ◆ ◆

ジャケット写真

また、本日より各DSPでのストリーミング事前予約もスタート、11月26日より楽曲ショートサイズのTikTok、Instagramでの先行配信が始まるので、いち早く楽曲を使用した投稿も可能となる。そして、11月28日には山村が毎週レギュラー出演している番組であるFM802「ROCK KIDS 802 -Lisa Lit Friday-」内「松原市Radio Fields」にてフルサイズの初オンエアが決定。radikoを使えば全国どこからでも聞くことができるので楽しみに待ってもらいたい。

■新曲「スノウゴースト」

2025年12月3日（水）リリース

作詞：山村隆太 / 作曲：阪井一生 / 編曲：トオミヨウ ・Pre-Add/Pre-save 11月25日（火）20:00〜

https://a-sketch-inc.lnk.to/flumpool_snowghost

・TikTok / Instagram 11月26日（水）ショートサイズ先行配信

・FM802「ROCK KIDS 802 -Lisa Lit Friday-」内「松原市Radio Fields」

（23:00〜23:20）11月28日（金）オンエア解禁 ◆番組情報

11月28日（金）21:00〜23:48

FM802「ROCK KIDS 802-Lisa Lit Friday-」内23時台「松原市Radio Fields」

https://radiko.jp/#!/ts/802/20251128230000

DJ：高樹リサ

HP：https://funky802.com/site/blog/1521

■＜「 ROOF PLAN 」〜Snowy Nights Session〜 with Yuji Sugimoto & Shohei Yoshida＞ 2025年

◎ビルボードライブ東京

12月5日（金）

1stステージ 開場16:30 開演17:30 / 2ndステージ 開場19:30 開演20:30

12月6日（土）

1stステージ 開場15:00 開演16:00 / 2ndステージ 開場18:00 開演19:00 ◎ビルボードライブ横浜

12月12日（金）

1stステージ 開場16:30 開演17:30 / 2ndステージ 開場19:30 開演20:30

12月13日（土）

1stステージ 開場15:00 開演16:00 / 2ndステージ 開場18:00 開演19:00 ◎ビルボードライブ大阪

12月19日（金）

1stステージ 開場16:30 開演17:30 / 2ndステージ 開場19:30 開演20:30

12月20日（土）

1stステージ 開場15:00 開演16:00 / 2ndステージ 開場18:00 開演19:00 ▼ビルボードライブ公式HP

https://www.billboard-live.com/

■ライブ出演情報 ◆＜FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025＞

2025年12月27日（土）大阪・インテックス大阪 ◆＜COUNT DOWN JAPAN 25/26＞

2025年12月30日（火）千葉・幕張メッセ