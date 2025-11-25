長嶋一茂、後輩女性タレントと口喧嘩！問題行動めぐりヒートアップ「ナメてるでしょ？」

出川哲朗、長嶋一茂、ホラン千秋――このちょっと不思議なMCトリオが送る番組『出川一茂ホラン☆フシギの会』。

11月22日（土）の同番組では、オカルト書籍の編集・執筆を行う角由紀子さんをゲストに招き、MC3人が世界中で目撃された未確認異常現象の映像を検証する企画が放送された。

一茂は自らが仕入れた「ハワイの雲型UFO」の映像を紹介。ハワイの空をまるで飛行機雲のような物体が飛行している様子が映し出された。

目撃者が続出し、ハワイのニュースにも取り上げられて話題になったというこの未確認飛行物体。しかし、映像を見た一茂はなぜか「未確認異常現象だと思わない」を意味する「フシギじゃない」の札を上げる。

ハワイに詳しい一茂は現地の状況を思い返し、「これ飛行機雲ですね。UFOじゃない」と断言。自らが持ち込んだ映像を否定するというまさかの事態に、ホランは「ん？」と首を傾げた。

さらに角さんをはじめ、気象予報士などの専門家からもこの映像の未確認飛行物体は「飛行機雲」と判断され、ホランは「なんで持ち込んだの？」と不思議がっていた。

そんななか、一茂は「ホランに言いたいことがある」と切り出し、「なんのあいさつもなく、自分の楽屋に入って行って。うるさい」と指摘する。

一茂は「スタッフがたくさんいる。ホラン軍団という取り巻きがいる」と続け、ホランがスタッフらと盛り上がっているのが気になっていると話す。

これにホランは「そんなことない！」とつっぱねるが、出川は「出た！ホラン行列がって思った」と一茂に同調した。

じつは、楽屋ではホランとスタッフの誕生日を祝っていたという。ホランは「1年に1回くらいいいじゃない！地味な毎日を送ってるんだから」と訴え、「収録中アンタの方がうるさいよ」と大声で一茂に反論する。

両者は互いの主張をぶつけ合い、一触即発の事態に。スタジオの緊張感が高まるなか、激しく火花を散らす口喧嘩となった。

すると、一茂は「俺と哲ちゃんのこと、ナメてるでしょ？」と核心に迫る質問をぶつけると、 ホランから返ってきたのは「ナメてるっていうか、同等だとは思っています」という予想外の発言にスタジオは笑いに包まれた。