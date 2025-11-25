成都蓉城vs広島 スタメン発表
[11.25 ACLEリーグステージ第5節](成都)
※21:15開始
主審:アブドゥラ・アルマッリ
<出場メンバー>
[成都蓉城]
先発
GK 1 ジャン・タオ
DF 2 フー・フェアタオ
DF 5 ティモ・レツヘルト
DF 11 ヤハフ・グルフィンケル
DF 19 ドン・ヤンフォン
DF 22 リー・ヤン
MF 8 チョウ・ディンヤン
MF 10 ロムロ
MF 16 ヤン・ミンヤン
FW 7 ウェイ・シーハオ
FW 9 フェリペ・シウバ
控え
GK 32 リウ・ディエンズオ
DF 17 ワン・ドンシェン
DF 18 ハン・ポンフェイ
DF 26 ユアン・ミンチェン
DF 3 タン・シン
MF 15 イェン・ディンハオ
MF 25 ムレヘマイティジャン・モザパ
MF 39 ガン・チャオ
MF 4 デールジアドゥオ
MF 58 リャオ・ロンシャン
FW 24 タン・チュアン
FW 48 リー・モユ
監督
ソ・ジョンウォン
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 3 山崎大地
DF 4 荒木隼人
DF 13 新井直人
DF 15 中野就斗
DF 33 塩谷司
MF 14 田中聡
MF 30 トルガイ・アルスラン
FW 9 ジャーメイン良
FW 17 木下康介
FW 39 中村草太
控え
GK 21 田中雄大
GK 38 ヒル袈依廉
MF 18 菅大輝
MF 25 茶島雄介
MF 32 越道草太
FW 36 井上愛簾
FW 41 前田直輝
FW 51 加藤陸次樹
FW 98 ヴァレール・ジェルマン
監督
ミヒャエル・スキッベ
