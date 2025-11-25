¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¡¡¹±Îã¤Î¹â¹»À¸»ØÆ³¤ÇÍè½©¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡ÖÀ¨¤¤ÂÇµå¤òÂÇ¤Ä¤Í¡×¥×¥í¤Ø¤Î¿´ÆÀ¤âÀâ¤¯
¡¡¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤¬24¡¢25ÆüÎ¾Æü¤Ëº£Ç¯¤Î¿ÀµÜÂç²ñ¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¤Ø»ØÆ³¤ËË¬¤ì¤¿¡£Ëè½©¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â¹»À¸»ØÆ³¤Ï20202Ç¯¤«¤é6Ç¯Ï¢Â³¤ÇÄÌ»»13¹»ÌÜ¡£º£²ó¤Î»ØÆ³¤Ç¡¢Íè½©¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤ËÌ¾¤¬µó¤¬¤ëÂÇ¼Ô¤Ë¡ÈÀ¤³¦¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¡É¤¬¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡1¡¢2Ç¯À¸¤ÎÃæ¤Ç¸ª¤¬¶¯¤¤Éô°÷¤òÊ¹¤¤¤¿¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¡£Éô°÷¤¿¤Á¤«¤é2Ç¯À¸¡¦Ì¶ÎéæÆ¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ê¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ëÁê¼ê¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤ÂÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¡£ÌÜÉ¸¤¬¥×¥í¤È¤«ÂÌÌÜ¤À¤«¤é¡£¥×¥í¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ÏÁ°Äó¤Ç²á¤´¤µ¤Ê¤¤¤È¡£Á´Á³¡¢¥´¡¼¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤Ç¤Î¿´¹½¤¨¤Ê¤É¤òÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½ù¡¹¤Ëµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤·±óÅê¤Ï70¡Á80¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¡£¡Ö¸ª¤¬¶¯¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤ÎÀºÅÙ¤À¤È¤Þ¤À¤Þ¤À¡×¤È¿¿·õ¤ËÌ¶Îé¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤ë¤Í¡£½À¤é¤«¤¯¸«¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¡£¤³¤Î½À¤é¤«¤µ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤«¤é°ìÅ¾¡¢¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂÀÂÜ¤òÆùÎ¥¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«¿È¤â¼Â±é¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤Ï¡¢Ì¶Îé¤¬²¿ËÜ¤âºô±Û¤¨¤ò¸«¤»¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤ÏÃÝ¡©ÃÝ¤Ç¤¢¤ÎÂÇµå¡£ËÍ¤â¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÇ¤Á¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£À¨¤¤ÂÇµå¤òÂÇ¤Ä¤Í¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÂÇ·â¤Î¹ç´Ö¡Ö¤·¤Ê¤ê¤ò»È¤Ã¤ÆÂÇ¤Ä¿Í¤¬º£¡¢¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤³¤ì¡Ê¼«¿È¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ï¡Ë¥¢¥Ã¥·¥å¡£ÂÑµ×À¤¬¤Ê¤¤¡£¤¹¤°¤Ë·ç¤±¤ä¤¹¤¤¡£¥×¥í¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£Ì¶Îé·¯¤Ï¥¢¥Ã¥·¥å¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¼«¿È¤Î¥Ð¥Ã¥È¤òº¹¤·½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Ç»Ì©¤Ê2Æü´Ö¡£ºÇ¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢Ì¶Îé¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÌ¶Îé·¯¡£¥¢¥Ã¥·¥å¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÌÀ³Î¤Ë¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÄÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Æþ¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÍ¤Î¹â¹»»þÂå¤Ï¥×¥í¤ËÆþ¤ë¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤ÈÌÀ³Î¤Ê¥×¥é¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¹â¹»»þÂå¤«¤é¤â¡¢¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢Æ±¤¸Ç¯¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤ÏÂç¤¤Êº¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿ÌîµåÉô¤ò»ØÆ³¤·¡Ö¤ß¤ó¤ÊÀ¨¤¯¸ÄÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¸ÄÀ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£ËÍ¤Ï¸ÄÀ¤Î²ô¡£¥×¥í¤ÎÃæ¤Ç¤â³ä¤È¶¯¤¤Êý¡£¿Í¤È¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬ÌÌÇò¤¤¡£¸Ä¿Í¤ÎÆÃÄ¹¤ò¾Ã¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤·¤«¤Ê¤¤¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ËÇ®¤¤¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¡£¡Ö¥«¥Ä¥µ¥ó¥É¤òº¹¤·Æþ¤ì¤·¤Þ¤¹¡£´Ø¤ï¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÉ¬¤º¡¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£¥À¥ó¥È¥Ä¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÍè½Õ¥»¥ó¥Ð¥Ä¤ÇÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ê¥¤¥ó¤¿¤Á¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§Ì¶ÎéæÆ¡¡¡Ê¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æþ¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤ËÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤¤¡Ë¤Þ¤º¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤ë´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¼«Ê¬Åª¤Ë¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À°Õ¼±¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Îý½¬¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Àº¿ÀÌÌ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢µ»½Ñ¤ÎÌÌ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Á´Á³Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î2Æü´Ö¡¢¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òµÛ¼ý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥×¥í¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¤â¤é¤Ã¤¿¥¢¥Ã¥·¥å¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ï¡Ë¼ÂÀï¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÞ¤ì¤¿¤éÉÝ¤¤¤Î¤Ç¡£¥Æ¥£¡¼¤È¤«ÀÞ¤ì¤Ê¤¤Îý½¬¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£