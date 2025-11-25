タレントの森脇梨々夏（23）が25日までに自身のインスタグラムを更新。注目を集めたボクシング世界戦・井上拓真―那須川天心戦でラウンドガールを務めた効果を明かした。

森脇はマネジャーから送られた画像を、インスタグラムのストーリーズに掲載。「検索急上昇ランク1位」に自身の名前「森脇梨々夏」が載っている画像を見せ、「すごい嬉しい」と喜びの声を上げた。

森脇は、YouTubeのドッキリ企画でリアクションが「ピュアすぎる！」と話題になったタレント。過去には井上尚弥、中谷潤人など注目の世界戦でラウンドガールを務めたことがあるが、今回は井上尚弥の弟・拓真―天心戦にも抜てきされ、試合前からネットで「楽しみ」などの声が出ていた。

そんな森脇は、リング上での井上拓真のインタビューに聞き入って、自然と「うん、うん」とうなずく仕草も。これにはXで「ちゃんと拓真チャンピョンの話を聞いて 相槌うなづきしてる 森脇梨々夏さん かわいい」などの声が上がった。

さらにリング上で天心が土下座するなど激動の一戦だったが、森脇の目が終始うるうるしていたのも印象的だったようで、Xでは「後ろで森脇梨々夏が涙目なのがまたいいね笑」などのコメントもあった。

試合後に森脇はインスタグラムで「熱い戦いに涙を堪えるのに必死でした。こんな素敵な大会に携われて幸せです！」と投稿。ピュアさにやられたファンも多く、Xでは「世間がますます森脇梨々夏の可愛さに気付き始めてるな！」「ヤフーニュースでめちゃくちゃ盛り上がってた」などの声が上がっていた。