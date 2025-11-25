なとり 2ndアルバム『深海』発売決定！「このアルバムがあなたにとって救いの居場所であることを願っています」
なとりが2026年1月21日に2ndアルバム『深海』をリリースする。11月25日に配信されたYouTube LIVE『フライデー・ナイト』内で発表された。
■バイラルヒット中の楽曲「プロポーズ」など全18曲をす収録
およそ2年ぶりのアルバムリリースとなる本作には、新曲を含む計18曲をラインナップ。バイラルヒット中の楽曲「プロポーズ」の他、2026年1月より放送開始されるTVアニメ『【推しの子】』第3期のエンディング主題歌「セレナーデ」などが収録される。
本作は完全生産限定盤の1形態のみのリリースとなり、18曲に相当する18冊分のブックレットを収載。アートワークはイラストレーターのみなはむが手掛けた。
収録曲や曲順などは後日公開される。
なお、なとりは2026年2月18・19日に東京・日本武道館で単独公演『深海』を開催する。
■なとり コメント
この作品を作る過程において、これまでずっと大切にしてきた何かを失くしてしまったような気がします。それと引き換えにとても歪で、とても美しいと思えるものが出来ました。どうか、この「深海」というアルバムがあなたにとって救いの居場所であることを願っています。
■リリース情報
2026.01.21 ON SALE
ALBUM『深海』
■関連リンク
『深海』特設サイト
https://natori-official.com/abyss/
なとり OFFICIAL SITE
https://natori-official.com/
■【画像】アルバム『深海』の商品写真
■【画像】アルバム『深海』のジャケット写真