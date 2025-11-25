ROIROMデビューショーケースにNOSUKE＆宮本美季が集結！4人での舞台裏ショット公開「タイプロのファイナルが今年の2月だったなんて思えないくらい、この短期間で急成長をしている彼ら。」
■『タイプロ』でトレーナーを務めたふたりとROIROMの集合ショット公開
【写真】ROIROMとNOSUKE＆宮本美季の舞台裏集合ショット
『timelesz project -AUDITION-』（通称：タイプロ）にボーカルトレーナーとして出演していた宮本美季がROIROM＆NOSUKEとの4ショットを公開した。
ROIROMは11月23日に『ROIROM debut showcase～dear cHaRm～presented by BEAT AX VOL.7 in 有明アリーナ』昼公演と夜公演を有明アリーナで開催。
宮本のInstagramでは、その舞台に駆け付けた宮本＆タイプロでダンストレーナーを務めたNOSUKEとROIROMの舞台裏ショットと、宮本＆NOSUKEのツーショットが「Dear DIVA」のBGMつきで公開されている。
宮本からは
「タイプロのファイナルが今年の2月だったなんて思えないくらい、この短期間で急成長をしている彼ら。ロイもヒロムもキラキラしていました これからがとっても楽しみなお二人です」
のコメントも添えられており、ファンからは
「候補生への愛を感じる」
「この並び感激」
「エモくて泣ける」
などの声が集まっている。