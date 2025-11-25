■『タイプロ』でトレーナーを務めたふたりとROIROMの集合ショット公開

【写真】ROIROMとNOSUKE＆宮本美季の舞台裏集合ショット

『timelesz project -AUDITION-』（通称：タイプロ）にボーカルトレーナーとして出演していた宮本美季がROIROM＆NOSUKEとの4ショットを公開した。

ROIROMは11月23日に『ROIROM debut showcase～dear cHaRm～presented by BEAT AX VOL.7 in 有明アリーナ』昼公演と夜公演を有明アリーナで開催。

宮本のInstagramでは、その舞台に駆け付けた宮本＆タイプロでダンストレーナーを務めたNOSUKEとROIROMの舞台裏ショットと、宮本＆NOSUKEのツーショットが「Dear DIVA」のBGMつきで公開されている。

宮本からは

「タイプロのファイナルが今年の2月だったなんて思えないくらい、この短期間で急成長をしている彼ら。ロイもヒロムもキラキラしていました これからがとっても楽しみなお二人です」

のコメントも添えられており、ファンからは

「候補生への愛を感じる」

「この並び感激」

「エモくて泣ける」

などの声が集まっている。