本日の【上場来高値更新】 ニッスイ、松田産業など49銘柄
本日の日経平均株価は、米株高を受けハイテク株中心に買われ、前週末比33円高の4万8659円と小幅に反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は49社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、みずほ証券が目標株価を1500円→1600円に引き上げたニッスイ <1332> [東証Ｐ]、23日配信した【北浜流一郎のズバリ株先見！】で取り上げられた松田産業 <7456> [東証Ｐ]、日銀の追加利上げ思惑で買いが流入したしずおかフィナンシャルグループ <5831> [東証Ｐ]、東京きらぼしフィナンシャルグループ <7173> [東証Ｐ]など。そのほか、高松コンストラクショングループ <1762> [東証Ｐ]は5日連続で高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1332> ニッスイ 東Ｐ 水産・農林業
<1434> ＪＥＳＣＯ 東Ｓ 建設業
<1719> 安藤ハザマ 東Ｐ 建設業
<1721> コムシスＨＤ 東Ｐ 建設業
<1762> 高松グループ 東Ｐ 建設業
<1802> 大林組 東Ｐ 建設業
<1803> 清水建 東Ｐ 建設業
<1941> 中電工 東Ｐ 建設業
<1946> トーエネク 東Ｐ 建設業
<1950> 日本電設 東Ｐ 建設業
<1951> エクシオＧ 東Ｐ 建設業
<2264> 森永乳 東Ｐ 食料品
<2768> 双日 東Ｐ 卸売業
<4307> 野村総研 東Ｐ 情報・通信業
<4463> 日華化学 東Ｓ 化学
<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ 化学
<4812> 電通総研 東Ｐ 情報・通信業
<5393> ニチアス 東Ｐ ガラス土石製品
<5644> メタルアート 東Ｓ 鉄鋼
<5831> しずおかＦＧ 東Ｐ 銀行業
<6269> 三井海洋 東Ｐ 機械
<6357> 三精テクノロ 東Ｓ 機械
<6785> 鈴木 東Ｐ 電気機器
<6841> 横河電 東Ｐ 電気機器
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業
<7184> 富山第一銀 東Ｐ 銀行業
<7269> スズキ 東Ｐ 輸送用機器
<7322> 三十三ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7389> あいちＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7456> 松田産業 東Ｐ 卸売業
<7483> ドウシシャ 東Ｐ 卸売業
<7520> エコス 東Ｐ 小売業
<7595> アルゴグラフ 東Ｐ 情報・通信業
<7685> バイセル 東Ｇ 卸売業
<7921> 宝＆ＣＯ 東Ｐ その他製品
<8060> キヤノンＭＪ 東Ｐ 卸売業
<8174> 日ガス 東Ｐ 小売業
<8267> イオン 東Ｐ 小売業
<8801> 三井不 東Ｐ 不動産業
<8830> 住友不 東Ｐ 不動産業
<8877> エスリード 東Ｐ 不動産業
<9037> ハマキョウ 東Ｐ 陸運業
<9072> ニッコンＨＤ 東Ｐ 陸運業
<9532> 大ガス 東Ｐ 電気・ガス業
<9744> メイテックＧ 東Ｐ サービス業
<9837> モリト 東Ｐ 卸売業
<9845> パーカー 東Ｓ 化学
<9869> 加藤産 東Ｐ 卸売業
<9934> 因幡電産 東Ｐ 卸売業
株探ニュース