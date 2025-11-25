¡ÚÄ¨Ìò18Ç¯¡Û¸µÆ±Î½¤Î½÷À¤Î¼«Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·¤¿ºá ÃË¤ËÈ½·è
¸µÆ±Î½¤Î½÷À¤Î¼«Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢»¦³²¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢·§ËÜÃÏºÛ¤Ï25Æü¡¢»¦°Õ¤òÇ§¤á¡¢Ä¨Ìò18Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»³¼¯»Ô²¼µÈÅÄ¤Î±àÂ¼·½»ÊÈï¹ð(52)¤Ç¤¹¡£È½·è¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢±àÂ¼Èï¹ð¤ÏµîÇ¯7·î¡¢»³¼¯»Ô¤Î¸µÆ±Î½¤Î½÷À(Åö»þ58)¤Î¼«Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢ÏÓ¤ä¼ê¤Ç¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½é¸øÈ½¤Ç±àÂ¼Èï¹ð¤ÏŽ¢»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿Ž£¤ÈÈÝÇ§¤·¡¢»¦°Õ¤ÎÍÌµ¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
25Æü¤ÎÈ½·è¤Ç·§ËÜÃÏºÛ¤ÎÃæÅÄ´´¿ÍºÛÈ½Ä¹¤ÏŽ¢¼ó¤ò¹Ê¤áÂ³¤±¤ë¹Ô°Ù¤¬¿Í¤ò»à¤Ê¤»¤ë´í¸±À¤Î¹â¤¤¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿Ž£¤È»ØÅ¦¡£°ìÊý¤ÇŽ¢ÆÍÈ¯Åª¤ÊÈÈ¹Ô¤Ç¡¢¶¯¸Ç¤Ê»¦°Õ¤È ¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤Ž£¤È¤·¤Æ¡¢Ä¨Ìò20Ç¯¤Îµá·º¤ËÂÐ¤·Ä¨Ìò18Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤Î°äÂ²¤Ï¡¢Ž¢ºá¤âÌµ¤¤¿Í´Ö¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤¦¶§°ÈÈºá¤ÎÎÌ·º¤¬¤ï¤º¤«18Ç¯¤Ç¤Ï¡¢ÅþÄìÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°äÂ²¤ÎÈá¤·¤ß¡¢¶ì¤·¤ß¡¢Èï¹ð¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÜ¤ê¤Ï°ìÀ¸¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ »ä¤¿¤Á°äÂ²¤Ï¤³¤Î¿¼¤¤½ý¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯Ž£¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£