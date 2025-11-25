上戸彩、増上寺の“炎上”を心配 「いいんですか」
俳優の上戸彩（40）が25日、東京・増上寺で行われたディズニー・アニメーションの新作映画『ズートピア2』（12月5日公開）の『ZOOJOJI 大ヒット祈願イベント』に登壇。会場の増上寺に感謝した。
【集合ショット】カワイイ…！大きな人参を持って登場した上戸彩＆山田涼介ら
このイベントは『ズートピア』の“ZOO”にちなみ、増上寺（ZOOJOJI）で開催。境内は緑色にライトアップされるなど『ズートピア』一色となった。
上戸は「いいんですか。お寺のお名前をこんなに変えさせていただいて。大丈夫ですか。炎上しないですか」と心配しきり。周囲から「完璧です」と返答があると「本当にありがたいです。こんなに機会をいただいて」と感謝していた。
今作は“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”で、頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックが憧れの捜査官バディとして事件に挑んでいた。
ズートピアにいないはずのヘビ・ゲイリーが現れたことで、その誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかになる。この街にほ乳類しかいない理由、ヘビが姿を消した理由というズートピア最大の謎を前に、ジュディとニックの絆が試されるストーリーとなる。
イベントには上戸のほか、森川智之、下野紘、江口のりこ、山田涼介、三宅健太、Dream Ami、高嶋政宏（※高＝はしごだか）、柄本明、サバンナの高橋茂雄が登壇した。
【集合ショット】カワイイ…！大きな人参を持って登場した上戸彩＆山田涼介ら
このイベントは『ズートピア』の“ZOO”にちなみ、増上寺（ZOOJOJI）で開催。境内は緑色にライトアップされるなど『ズートピア』一色となった。
上戸は「いいんですか。お寺のお名前をこんなに変えさせていただいて。大丈夫ですか。炎上しないですか」と心配しきり。周囲から「完璧です」と返答があると「本当にありがたいです。こんなに機会をいただいて」と感謝していた。
ズートピアにいないはずのヘビ・ゲイリーが現れたことで、その誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかになる。この街にほ乳類しかいない理由、ヘビが姿を消した理由というズートピア最大の謎を前に、ジュディとニックの絆が試されるストーリーとなる。
イベントには上戸のほか、森川智之、下野紘、江口のりこ、山田涼介、三宅健太、Dream Ami、高嶋政宏（※高＝はしごだか）、柄本明、サバンナの高橋茂雄が登壇した。