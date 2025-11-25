似鳥沙也加の最新電子作品『ふれあ、』『ふりる。』が、11月21日（金）に2冊同時発売される。

似鳥沙也加『ふれあ、』

似鳥沙也加『ふりる。』

2022年発売の1st写真集『Ribbon』は6度の重版、続く2nd写真集『Colon』も重版を重ね、楽天Kobo電子書籍Awardでは3年連続受賞。さらにAward史上初となる“殿堂入り”という快挙を達成した似鳥沙也加。令和のグラビア界を象徴する一人として、デジタル写真集市場を大きく牽引する存在となっている。

そんな彼女が今回発表する新作電子作品『ふれあ、』『ふりる』はどちらも完全撮り下ろしによる130ページ超の大ボリューム作品となっており、衣装・構成・シチュエーション等一つ一つにこだわったセルフプロデュースの意欲作となっている。

「画面越しにも体温と湿度が伝わるように」というコンセプトの下、真夏の日差しや汗、吐息すら聞こえるような距離感を意識しながら撮影が行われた。彼女の“いま”を写し取った、渾身の最新作。令和のグラビアアイコンが魅せる、新たな衝撃は必見だ。

似鳥沙也加 プロフィール

「＃インスタグラビア」のハッシュタグで投稿していたグラビア風の世界観が国内外問わず大きな反響を呼び大バズリ。現在は電子書籍で異例のセールスを記録しており「電子書籍の女王」との呼び声も高い。唯一無二の存在感でタレント、グラビアアイドル業でマルチに活躍中。現在ハマっていることは「ヴィンテージグッズ集め」。

公式Twitter: @nitori_sayaka

公式Instagram:@uw.sayaka

書誌情報

【デジタル限定版】似鳥沙也加写真集 ふれあ、

【楽天Kobo限定版】似鳥沙也加写真集 ふりる。

価格：各3,300円（10％税込）

発売日：2025年11月21日（金）（同時発売）

発売・発行：株式会社KADOKAWA

