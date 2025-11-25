

「Gastronomy Voyage −TOSA−」イメージ

ウェスティンホテル仙台は、日本各地にスポットライトを当てたディナーコース「Gastronomy Voyage（ガストロノミー ボヤージュ）」をレストラン シンフォニー（26階）で提供する。新春の来年1月9日〜3月12日の期間は、高知県へフォーカス。豊かな自然が育む山の食材や、東シナ海から太平洋岸に沿って北上する黒潮が生み出す海の幸に、同ホテル レストランシェフ白川氏のアレンジを加えたコース料理を届ける。

愛媛県のじゃこ天をモチーフにした柑橘の香りを纏ったみかん鯛のクネルと山形県のマッシュルームを浮かべたスープは、身が引き締まった高知県産のカツオの藁焼きと、生姜と柚子のソルベとともに。さっぱりとした味わいの土佐あかうしと宮城を代表する仙台牛の肉料理は、さわやかな酸味のフィンガーライムと深みがある銀象ソルトが肉の旨味を引き立てる。そのほか、四万十ポークと岩手県大槌鹿のパテ、土佐文旦のタルトレット、グアバ茶のジュレを盛り合わせたアミューズ、土佐ジロー卵とフォアグラのフラン、花良治（ケラジ）みかんのソースを添えた金目鯛の松笠焼き、土佐ベルガモットのガトーオペラと宮城県産いちごのソルベを用意した。コースの締めくくりは、土佐ジロー卵の生地に土佐ベルガモットのさわやかな香りが寄り添うフィナンシェ。デザートに至るまで、高知県の食材を存分に楽しめる。

日本各地の自然や歴史など、その地が築いた文化を食の体験を通して再発見するひとときを、高層階からの夜景とともに楽しんでほしい考え。

［ディナーコース「Gastronomy Voyage −TOSA−」の概要］

実施日：2026年1月9日（金）〜3月12日（木）

場所：レストラン シンフォニー（26階）

時間：月曜〜木曜日 17:30〜22:00（L.O.20:00）

金曜〜日曜日 17:30〜22:00（L.O.21:00）

料金：2万円（サービル料・税込）

※利用日前日までに予約

※記載の営業時間およびメニュー内容は変更になる場合がある

ウェスティンホテル仙台＝https://the-westin-sendai.com