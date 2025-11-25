【倦怠】はなんて読む？2つの意味がある...！

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？

「倦怠」はなんて読む？ 「倦怠」という漢字をみたことはありますか？ ヒントは、コロナ禍の時によく耳にした「倦怠感」の意味を思い出してみて...！ いったい「倦怠」は、なんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「けんたい」でした！ 倦怠とは、「物事に飽きて嫌になること」「心身が疲れてだるく感じること」を意味する言葉のこと。 そんな“倦怠”を使った言葉のひとつに、体がだるくて重く感じ、いつもの生活が送りづらい状態のことを指す「倦怠感」があります。 他にも、恋人や夫婦などの関係において、付きあい始めた頃のときめきや新鮮さが薄れ、相手への飽きやマンネリ感を感じる時期のことを「倦怠期」とも言いますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》

ライター Ray WEB編集部