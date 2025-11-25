巨人で180勝を挙げた斎藤雅樹氏（60）が、江川卓氏（70）のYouTube「江川卓のたかされ」に出演。野手転向直前の右腕を救った名将のアドバイスを振り返った。

最多勝5回、最優秀防御率3回、最高勝率3回、3年連続開幕戦完封、11試合連続完投勝利、沢村賞3回と巨人の歴史に残る大エースも入団直後は野球転向寸前だった。

市立川口からドラフト1位入団したが、イースタン・リーグでもボコボコにされていた。

そんな中、いきなり野手転向プランが浮上する。

斎藤氏は「2軍守備コーチだった須藤豊さんが“こいつを河埜和正さんの後釜にしたら10年大丈夫だ”と言うことを言ったらしく、野手転向も検討されたんです」と明かした。

江川氏も覚えていた。「投内連係を一緒にやったら守備がうまくて。でも誰かがコイツはバッティングがいいからショートになるって言ったので、ああ、これが一緒にやるの最後なんだなと思った」と笑った。

斎藤氏は投手と並行で打撃練習もやらされるのがキツく、嫌で、ふてくされていたという。

シーズン真っ只中の7月のある日、斎藤氏の運命が変わる。

2軍の多摩川グラウンドに藤田元司監督が突然やってきた。シーズン中に1軍監督が2軍の練習に来ることは当時は異例だった。

藤田氏はピッチング練習している斎藤氏に「腕下げてごらん」と言いに来たのだ。

サイド気味に投げるとカーブが驚くほど曲がったのを覚えているという。

斎藤氏は「藤田さんはわざわざ（僕を）横投げにするために多摩川まで来てくれた」と、感謝した。