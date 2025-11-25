青山商事は、「ウォーリーをさがせ！」とコラボし、ネクタイの裏地プリントにウォーリーを描いたオリジナルネクタイを、11月25日から洋服の青山全店および、公式オンラインストアで発売する。

「ウォーリーをさがせ！」は、全世界で7000万冊以上を売り上げ、38ヵ国、30言語に翻訳されているベストセラーの絵本。今回は、洋服の青山とウォーリーのコラボレーション企画第二弾として、「ウォーリーをさがせ！」の世界観を存分に生かしたネクタイと、ギフトでもらっても重宝するデザインのハンカチがセットになった。





同企画は、前回に続き青ボーダーの特別仕様となったウォーリーが登場し、絵本の世界観をネクタイとハンカチで表現した。ネクタイの小剣（幅の細い方）に描かれたバッグや帽子などのアイテムと、大剣先の裏地に描かれている人物をハンカチのデザインの中から探しだす仕掛けとなっている。シリーズ「WHERE'S WALLY NOW？」のストーリーをモチーフにしており、戦国時代や海賊時代など全12種類の旅シーンから見つけ出すといった絵本そのままのワクワクを感じることができる。

ネクタイの表地は、ネイビーやワインレッドなどビジネスシーンでも定番な色柄を採用し、普段でも身に着けやすいデザインにしている。遊び心ある仕掛けがウォーリーファンの人はもちろんのこと、食事会や宴席での話題など、幅広い楽しみ方ができる特別仕様のオリジナルネクタイとなっている。

［小売価格］5489円（税込）

［発売日］11月25日（火）

青山商事＝https://www.aoyama-syouji.co.jp