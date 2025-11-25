アディダス ジャパンは、1秒でも速いベストタイムを目指して走るランナーのため、日本で開発されたランニングシリーズ「アディゼロ」より、駅伝シーズンに向けた包括的なランニングコレクション「ADIZERO EKIDEN COLLECTION（アディゼロ エキデン コレクション）」を、11月28日から順次販売する。

今回のコレクションでは、「ADIZERO ADIOS PRO EVO 1（アディゼロ アディオス プロ エヴォ 1）」から生まれた、アディゼロ内最軽量トレーニングシューズ「ADIZERO EVO SL（アディゼロ エヴォ エスエル）」のアップデートモデル「ADIZERO EVO SL WOVEN（アディゼロ エヴォ エスエル ウーブン）」が、新たに登場する。また、世界の主要レースや、国内駅伝での勝利と記録更新に貢献してきたレーシングモデル「ADIZERO ADIOS PRO 4（アディゼロ アディオス プロ 4）」、スピードに乗りやすいショートレース用モデル「ADIZERO TAKUMI SEN 11（アディゼロ タクミ セン 11）」など、日々のトレーニングからレース本番まで、速さに挑戦し続けるランナーを支える全9種のシューズをラインアップした。そしてアパレルには、ランニングジャケットやTシャツ、ウィンドパンツなど、エリートランナーの毎日をサポートする高機能ランニングウェアをラインアップしている。



「ADIZERO EVO SL WOVEN」

今回のコレクションでは、晴れの日の青々した富士山カラーからインスパイアされたソーラーブルーを基調としたカラーリングを採用。また、箱根伝統細工からインスパイアされたピクトグラムデザインをあしらい、駅伝を戦う上で必要な「団結心・忍耐力・ラストの全力疾走」を表現している。

同コレクションの発売に伴い、アディダスは駅伝をテーマとしたブランドキャンペーンの新章を11月25日から開始する。今回のキャンペーンでは、青山学院大学陸上競技部の黒田朝日選手・塩出翔太選手、國學院大學陸上競技部の上原琉翔選手・野中恒亨選手を起用。両大学の主将であるメンバーに、ポジティブな力を与えて支えてくれるそれぞれの仲間との関係性に焦点を当て、その存在の大切さを伝えていく。

同フィルムの公開に加えて11月25日を皮切りに様々なキャンペーンの展開や、大型屋外広告の掲出がスタートする。新年の駅伝で頂点を目指す両選手にエールを送るとともに、「ひとりじゃないから。大丈夫、いける。」というメッセージを、より多くのアスリートと、アスリートを応援するすべての人へ届けていく考え。

アディゼロシリーズ内最軽量トレーニングシューズ「ADIZERO EVO SL（アディゼロ エヴォ エスエル）」がアップデートされた「ADIZERO EVO SL WOVEN（アディゼロ エヴォ エスエル ウーブン）」が新たに登場。新たに開発されたウーブンアッパー素材が、優れた伸縮性と快適なフィット感を提供する。必要な部分に補強を施し、足のブレを抑えて安定した走りをサポート。アディダスが誇る高度なテクノロジーと先端的なデザインで、今までにない快適なランニングを提供する一足となっている。

搭載テクノロジーについては、新たに開発されたウーブン素材に変更されたことで、伸縮性がアップした。サポート性の必要な部分には補強を施し、足のブレを抑えて安定した走りをサポートする。

ヒールクッションの構造を変更し、薄くなりながらもフィット感が向上。ヒール部分のTPUの補強も強度が高まり、踵のホールド力が向上し、フィット感がアップしている。

シュータンのクッションの面積と厚みが増し、足ブレを防いでフィット性が向上。また着用時の快適性も高まった。

［小売価格］1万9800円（税込）

［発売日］11月28日（金）

