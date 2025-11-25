参政党が25日、公式サイトを通じ、同党ボードメンバー（役員）で党政調会長補佐の豊田真由子氏（51）に、週刊誌2誌から執務内容に関する質問、回答を求めるメールなどが届いたことを明らかにした。



【写真】「豊田氏が激高」と週刊誌に疑惑を報じられた梅村みずほ参院議員

党は「豊田ボードは本党代表兼事務局長神谷宗幣の指示・依頼に基づき執務しております。そこで、両誌記者の各質問については、本党事務局より客観的な状況を説明するとともに、両誌による不当な印象操作による信用・名誉毀損を回避するために本回答を先行して公開致します」と説明。2誌からの質問状と、それに対する党の回答を公開した。



週刊誌2誌は、豊田氏が国会議事堂内の参政党会派室に執務スペースを設けるよう要望した際、参院議員会館地下2階の控室を使うよう提案した梅村みずほ参院議員（47）に激高した、との証言を得たと主張。豊田氏は事実確認を求められていた。



党は「豊田ボードは政調会長補佐であり、本党代表兼事務局長の神谷の判断で執務室を国会内の参議院会派の控室の一部に指定し、必要な手続を受けております。豊田ボードの要望によるものではありません。これは神谷の判断による決定であり、それ以外の他者の意見に左右される事項ではありません。また、豊田ボードが激昂して指摘の発言をした事実は確認できません」と回答。豊田氏の疑惑を否定した。



また、ウェブサイトでは「今回の両週刊誌記者からの軌を一にする取材質問は、その内容は本党関係者による情報提供又は党内批判の顕出の可能性があります。この点、内部調査を進めまして、党内秩序侵害が認められた場合には厳正な対処を致します」と警告。支持者に対しては「皆様におかれましては、本党内の秩序撹乱を意図する報道には惑わされず、引き続きの本党への御信頼と御支援・支持をお願い致します」と呼びかけた。



（よろず～ニュース編集部）