第一屋製パン（以下、第一パン）は、人気商品の「アップルリング」シリーズと「オールドファッションドーナツ」シリーズの計6品を期間限定でクリスマスデザインパッケージに変更し、12月1日〜12月25日まで販売する。





「アップルリング」シリーズは、ふわふわのパンとシャキシャキのりんご、甘いシュガーアイシングのトッピングが組み合わさった、やさしいおいしさの菓子パンとなっている。「アップルリング」は、1982年の発売当初から変わらない大きな見た目がトレードマーク。ちぎりやすい形なので、家族や仲間と分けあって食べるのにぴったりで、クリスマスパーティーにもおすすめだとか。食べ切りやすいミニサイズやハーフサイズも用意している。販売地域は、関東・中部・近畿・中国・四国となる。





「オールドファッションドーナツ」シリーズは、外はさっくり・中はソフトな食感の、オールドファッションドーナツ。5個入でコスパがよく、まとめ買いしたいときや大勢でシェアするときに便利だとか。家族や仲間と過ごすおやつタイムにぴったりとなっている。クリスマスパーティーでの手軽な1品としても活躍する。販売地域は、関東・中部・近畿・中国・四国となる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］12月1日（月）

第一屋製パン＝https://www.daiichipan.co.jp