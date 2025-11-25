高市首相と米国のトランプ大統領は２５日、電話で会談した。

首相は、２４日夜の米中首脳電話会談で中国側が提起した台湾問題を巡り、日本政府の立場を説明したとみられる。トランプ氏は米中会談を含む最近の米中関係について伝えた。両首脳は日米同盟の強化も議論し、現在の国際情勢下で緊密に連携していることを強調した。

会談は、米側からの要請で約２５分間行われた。首相は会談後、首相官邸で記者団に「同盟強化やインド太平洋地域が直面する情勢や諸課題について幅広く意見交換を行った」と説明した。中国が反発する台湾有事を巡る自身の国会答弁について話したかどうかを記者団に問われたが、「外交上のやりとりで詳細は差し控える」と述べ、明言は避けた。

外務省によると、トランプ氏は南アフリカで２２〜２３日に開かれた主要２０か国・地域首脳会議（Ｇ２０サミット）の様子を質問したため、首相が詳細を説明した。トランプ氏はＧ２０サミットを欠席していた。

Ｇ２０サミットでは、焦点とされていた首相と中国の李強（リーチャン）首相の立ち話は実現しなかった。首相はこうした日中間の対話を巡る状況や対立関係について説明したとみられる。

トランプ氏は電話会談で首相に対し、「首相とは極めて親しい友人であり、いつでも電話をしてほしい」と呼びかけたという。両首脳は、ロシアによるウクライナ侵略についても意見交換し、首相は米国のウクライナ和平に関する取り組みを評価する考えを伝えた。

茂木外相は２５日の記者会見で「両首脳間の緊密な連携を確認できたことは大変有意義だ」と述べ、米国とさまざまなレベルで緊密に連携を図っていく考えを示した。日米両首脳による電話会談は１０月２８日に東京で行われた日米首脳会談直前の同２５日以来で２度目となる。

日中両国は、首相の国会答弁やそれに反発する中国の駐大阪総領事のＳＮＳ投稿などを巡って対立が深まっている。これに関連し、船越健裕外務次官は２５日、外務省で中国の呉江浩（ウージャンハオ）駐日大使と面会した。国会答弁を巡って議論した可能性がある。