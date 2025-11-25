11月18日に発生した大分県の大規模火災は25日で1週間です。こうした中、長野市の県消防学校では実際に建物を燃やして火災原因の調査などを行う実習が始まりました。



窓から噴き出すオレンジ色の炎と黒い煙。およそ10平方メートルの木造平屋の民家に見立てた模擬家屋はわずか10分ほどで黒く焼け焦げてしまいました。



長野市篠ノ井の県消防学校では火災原因の調査に必要な専門的な知識や技能の習得を目指し、実際に模擬家屋を燃やして実験しました。県内の消防本部の火災調査科の研修生38人などが参加し、火や煙の流れ方などを確認しました。





大分県大分市で発生した大規模な火災は25日で1週間です。この火災で、住宅などおよそ170棟を焼き、76歳の男性1人が死亡。いまだ鎮火には至っていません。空気が乾燥し、火災が発生しやすくなるこれからの時期。今回の実験で火元になったのはストーブでした。布団に火が移り、洗濯物や部屋全体に一気に燃え広がります。長野市消防局によりますと、管内では、24日時点で115件の火災が発生していて5人が亡くなっています。今年はたばこの不始末による火災が増えていて、これからの時期は暖房器具が出火原因になりやすいということです。県消防学校 吉原明彦校長「冬場火を使う機会が増えますし最近ですと家屋が密集しているところもございます。特に今年あれ（大分市の大規模火災）も山の方まで燃えていたということでございますし、本当に火は注意していただきながら過ごしていただけたらなと思います」県消防学校では26日も焼け跡から出火箇所や原因を究明する実習が行われる予定です。