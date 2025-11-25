山本舞香、ほっそりお腹チラリのオールブラックコーデを披露！夫とのホリデーの過ごし方も明かす

11月25日、ファッションライフスタイルブランドのCalvin Klein Inc.が、神戸に新たな大型路面店「カルバン・クライン神戸」をオープン。これを記念して店舗を訪れた山本舞香が、ホリデーの過ごし方や、2025年を振り返るインタビューに答えた。

【写真】限定アイテムのマフラー着用SHOTも公開

今年8月29日に東京にオープンしたグローバルフラッグシップストア「Calvin Klein Harajuku Flagship／カルバン・クライン原宿」に続き、関西でもCalvin Kleinの洗練されたライフスタイルを届けるストアが誕生。3フロアで構成されており、神戸初の路面店としてオープンした。

店舗の1階と2階ではウィメンズとメンズのフルラインナップを展開し、アパレル、アンダーウェア、ファッション小物など、Calvin Kleinのライフスタイルを網羅。3階のスペースには特別なVIP専用エリアを設置している。

また、カルバン・クライン原宿と同様、メインエントランス上部には大型デジタルスクリーンを設置。ブランドの象徴的なキャンペーンビジュアルを通じて、来店者や通行人との視覚的なつながりを創出する。

【山本舞香 インタビュー】

1. 今日のスタイリングのポイントを教えてください。

今回はオールブラックでコーディネートを組んでみました。このホリデーシーズン限定のエンブレムロゴのアンダーウェアにローライズのブラックのパンツとレザージャケットを合わせてみました。それに神戸限定のマフラーも合わせてみました。 2. お気に入りのアイテムはございますか。また、今年のホリデーにギフトするなら誰に何をあげたいですか。

お気に入りのアイテムは個人的にさっきレディースコーナーで見つけたCKとおしりのポケットに書いてあるデニムが気になっています。新しくマフラーも紫などいろいろなカラフルなものが出ているので母とかにあげたいなと思います。 3. 神戸での思い出を教えて下さい。

私は鳥取県出身なのですが、小さい時からよく車で神戸のアウトレットに来ていた思い出があります。 4. もうすぐ12月ですがホリデーシーズンはどのように過ごされますか。また、印象的なホリデーシーズンの思い出を教えて下さい。

去年から旦那と一緒にクリスマスマーケットなどに行っています。 5. 今年1年をひとことで表すとしたらどのような言葉になりますでしょうか。また、その理由を教えて下さい。

学びです。今年は本当に色々なことが起きました。人間関係も仕事もプライベートも。なので色々なことを学んだなって思います。