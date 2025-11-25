¾å¸ÍºÌ¡¢Áý¾å»û¤Î¡È²þÌ¾¡É¤Ë¡Ö±ê¾å¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë´¶¼Õ
½÷Í¥¾å¸ÍºÌ¡Ê40¡Ë¤¬25Æü¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶è¤ÎÁý¾å»û¤Ç¡¢ÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡×¡Ê12·î5Æü¸ø³«¡Ë¤ÎZOOJOJIÂç¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
Æ°Êª¤¿¤Á¤¬¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÊë¤é¤·¡¢Ã¯¤â¤¬²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ë³Ú±à¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡×¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ¿·ºî¡£¾å¸Í¤Ï¤¤¤Ä¤âÁ°¸þ¤¤Ç´èÄ¥¤ê²°¤Ê¥¦¥µ¥®¤Î·Ù´±¡¦¥¸¥å¥Ç¥£¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£¡Ö¥Ñ¡¼¥È1¤«¤é9Ç¯¤¿¤Á¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥Ë¥Ã¥¯¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤Ç1½µ´Ö¤·¤«¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤À¼¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
À¼Í¥¿Ø¤¬¡Ö¤³¤ÎÅß¤Ï¡¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡¢2¡ª¡×¤È¤«¤±À¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢Áý¾å»û¤¬ÀÄ¤ÈÎÐ¤Ç¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡ÖZOO¡Ê¥º¡¼¡ËJOJI¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£Îò»Ë¤¢¤ë»û¤Î¡ÈÊÑËÆ¡É¤Ë¡¢¾å¸Í¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤ª»û¤ÎÌ¾Á°¤ò¤³¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡£±ê¾å¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Ä¤Ä¤â´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¡¼¥È2¤ÏÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²»³Ú¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¸åÈ¾¤Ï¤¦¤ë¤¦¤ë¤¹¤ëÀÚ¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¡£º£ºî¤Ç¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢ÊÁËÜÌÀ¡Ê77¡Ë¤¬±é¤¸¤¿¥È¥«¥²¤Î½ÅÄÃ¡¦¥Ø¥¤¥¹¡¼¥¹¤À¤È¤¤¤¦¡£¾å¸Í¤Ï¡Ö¤É¤³¤«¿Í´Ö¼Ò²ñ¤Ë½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âç¿Í¤¬¸«¤Æ¤â¿¼¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í§Ã£¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ä¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤«¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÂç¤¤Ê¥Ò¥ó¥È¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù°ì¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¥Ò¥Ã¥È¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
¥¥Ä¥Í¤ÎÁêËÀ¡¦¥Ë¥Ã¥¯Ìò¤Î¿¹ÀîÃÒÇ·¡Ê58¡Ë¡¢¥Ø¥Ó¤Î»ØÌ¾¼êÇÛÈÈ¡¦¥²¥¤¥ê¡¼Ìò¤Î²¼Ìî¹É¡Ê45¡Ë¡¢¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤ÎÇÛ¿®¼Ô¡¦¥Ë¥Ö¥ë¥ºÌò¤Î¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ê45¡Ë¡¢¥ª¥ª¥ä¥Þ¥Í¥³¤Î¸æÁâ»Ê¡¦¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥ÈÌò¤ÎHey¡ªSay¡ªJUMP»³ÅÄÎÃ²ð¡Ê32¡Ë¡¢·Ù»¡½ðÄ¹¡¦¥Ü¥´Ìò¤Î»°Âð·òÂÀ¡Ê48¡Ë¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡¦¥¬¥¼¥ëÌò¤ÎDream Ami¡Ê37¡Ë¡¢ÇÏ¤Î»ÔÄ¹¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥À¥ó¥µ¡¼Ìò¤ÎüâÅèÀ¯¹¨¡Ê60¡Ë¡¢·Ù»¡½ð¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¥Á¡¼¥¿¡¼¡¦¥¯¥í¥¦¥Ï¥¦¥¶¡¼Ìò¤Î¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹â¶¶ÌÐÍº¡Ê49¡Ë¡¢ÊÁËÜ¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£