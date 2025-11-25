芸能事務所「Apollo Bay」が24日、千葉・松戸森のホール21で、創立5周年を記念しファンに感謝の気持ちを込めたイベントを開催。青山なぎさ、荒井瑠里、石川翔、内田将綺、株元英彰、鈴原希実、伊達さゆり、月音こな、後本萌葉、堀内まり菜といった多くの声優、俳優が出演した。

まずはV6の「WAになっておどろう」を全員で歌唱。内田と石川は客席に降りて、ファンと交流をはかるなど、イベント冒頭からお祭り騒ぎ。オーディエンスもハンドワイパーで応えていた。

歌い終えると、各メンバーが意気込みを語り、ライブパートがスタート。まずは後本が「ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜」主題歌「DANZEN！kawaii！ ぷちきゅあ」を披露。客席にピンクのペンライトが輝く中、キュートに歌唱した。さらに 堀内、荒井も加わり「行くぜっ！怪盗少女 −ZZ ver.−」を3人で熱唱。ペンライトを片手に華麗なダンスを披露した。

幕間には、10人のことを知らない、街ゆく人に対し実施したアンケート結果を発表。「運動神経がよさそうな人」（3位 月音、2位 石川、1位 内田）、「恋人にしたい人」（ボーイズ）（3位 石川、2位 株元、1位 内田）、「恋人にしたい人」（ガールズ）（3位 荒井、2位 後本、1位 堀内）などの結果が公表され、順位が発表されるたびに場内からは歓声が上がっていた。

トリを務めたのは、来年3月にソロアーティストとしてデビューすることが決まった伊達。白にスパンコールの映えるドレス姿で「ラブソング」を披露。客席では色とりどりのペンライトが揺れた。続く「1up！」は青山とコラボ。ピンク色のお揃いの衣装で登場した青山と、ふたりにとって初めてのデュエットで盛り上がり。最後はふたりでハートマークを作り、大歓声が上がっていた。

エンディングパートでは、ライブTシャツを着てふたたび全メンバーが登場。伊達は「本日は初めましての方も、そうじゃない方もありがとうございます。今日だけのユニットを披露できて嬉しかったですし、バラエティコーナー、リハーサルを通してメンバーと仲良くなれたと思います。感謝の気持ちを忘れずに、これからも頑張ります！」と語った。

また、同ライブの模様を収めたMカードが2026年初旬に発売されることが発表された。こちらも要チェックだ。