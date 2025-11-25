76歳男性・トルコで夫婦旅22万円「ヨーロッパと中東が融合した古い建物が、よい保存状態だった」
現役時代と比べて、老後になって増えてくるのが自由な時間。今ならゆっくりと旅を楽しめると感じる一方で、シニアは体力や費用、持ち物の心配もありますよね。
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（75歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：長野県
現在の現預金：6000万円、リスク資産：250万円
老齢厚生年金（厚生年金）：12万9000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金15万5000円、個人年金保険5万1000円
年金以外の収入：なし
配偶者の収入：年金6万円、個人年金保険5万1000円
ひと月の支出：40万円
シニアになって行ってよかった旅先は、「2013年の3月に妻」と訪れた「トルコ」旅行だそう。
「ヨーロッパと中東が融合している古い建物が、よい保存状態だった。ローマ時代の遺跡を見た。イスタンブールの街歩き、トラム地下鉄、カッパドキアのギョレメ国立公園・野外博物館がとてもよかった」と旅の思い出を振り返ります。
トルコは「イスタンブールの街歩きだけで2〜3日楽しめると思う。街の中で猫や犬がのんびり歩いていて、トルコの人の優しさとおおらかさを感じられた。当時は治安もよかった」と投稿者。
なお旅行にかかった費用は1人当たり「ツアー代12万円。その他費用10万円」とあり、総額22万円ほどとなったようです。
「年金は全て終身なので生活費は心配ない。40代から収入の約半分で生活して、残りを子ども4人の教育費、住宅ローンの早期返済、個人年金保険、企業年金に充てた」こともあり、ゆとりある老後を迎えられたと言います。
シニア旅行で心掛けていることは「無理をしない。海外の街歩きは治安のよい繁華街を選ぶようにしている」と回答。
最後に旅行を計画しているシニア世代に向けて、よりよい旅にするためには「体力に合わせて無理のない計画を立てること。海外旅行は早めに行くのがおすすめ」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
