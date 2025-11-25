俳優の黒澤ゆりかさんは11月24日、自身のInstagramを更新。妊娠を報告し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：黒澤ゆりかさん公式Instagramより）

俳優の黒澤ゆりかさんは11月24日、自身のInstagramで妊娠を報告。大きなおなかのショットも公開しました。

黒澤さんは「いつも応援してくださる皆さまへ。　私事ではありますが、この度、新しい命を授かりました」とつづり、1枚の写真を投稿。白いワンピースを着て横から撮影したマタニティフォトです。黒澤さんは大きく膨らんだおなかに手を当て穏やかな笑顔を見せています。

また、「出産までまだ不安に思うこともありますが来てくれた小さな命に感謝しながら、残り少ないマタニティライフを心穏やかに、楽しく過ごしていけたらいいなと思っています」と現在の心境を明かしています。黒澤さんは10月に37歳の誕生日を迎えたばかりです。

ファンからは、「わぁ！！！やったーー！　おめでとう」「素敵なマタニティライフを過ごしてね」「もうすぐ産まれるんだね」「うわ大きいお腹ですね」「寒いから体に気を付けて過ごしてね」との声が集まりました。

「祖母が撮ってくれたやさしい写真」

自身のInstagramでプライベートショットなどをたびたび公開している黒澤さん。1日の投稿では「気づけば、今年もあと2ヶ月。祖母が撮ってくれたやさしい写真」とつづり、紅葉を背景にした自身のソロショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)