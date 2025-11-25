「うわ大きいお腹ですね」37歳の女性俳優、妊娠を報告！ 大きなおなかの最新ショット公開「小さな命に感謝」
俳優の黒澤ゆりかさんは11月24日、自身のInstagramで妊娠を報告。大きなおなかのショットも公開しました。
【写真】黒澤ゆりかの大きなおなか
また、「出産までまだ不安に思うこともありますが来てくれた小さな命に感謝しながら、残り少ないマタニティライフを心穏やかに、楽しく過ごしていけたらいいなと思っています」と現在の心境を明かしています。黒澤さんは10月に37歳の誕生日を迎えたばかりです。
ファンからは、「わぁ！！！やったーー！ おめでとう」「素敵なマタニティライフを過ごしてね」「もうすぐ産まれるんだね」「うわ大きいお腹ですね」「寒いから体に気を付けて過ごしてね」との声が集まりました。
「やったーー！ おめでとう」黒澤さんは「いつも応援してくださる皆さまへ。 私事ではありますが、この度、新しい命を授かりました」とつづり、1枚の写真を投稿。白いワンピースを着て横から撮影したマタニティフォトです。黒澤さんは大きく膨らんだおなかに手を当て穏やかな笑顔を見せています。
