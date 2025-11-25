２５日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、東京都内の個室マッサージ店でタイ国籍の１２歳の少女が働かされていた事件を報じた。

この日の「それが知りたかった！」のコーナーで、タイ警察が２４日に台湾で収容されている少女の母親について人身取引などの容疑で逮捕状を取ったことを報じたキャスターを務める井上貴博アナウンサーは「売春と買春のニュースをお伝えしていて、ずっと納得いかないんですけど、今の日本の法律だと売る側を規制することはできる。お店側を取り締まることはできる。でも、一方で買う側、利用する側は規制がなかなかできないんです」と問題提起。

「でも、このビジネスモデルを考えると、買う人がいなかったら成り立たないんですよ。だったら、買う人を絶対的に取り締まるべき」と続けると「海外では買う側を取り締まる法律をやっているところもあるんですよ。日本はそこまでなかなか行かない。まず行かないと、世の中の空気、日本の空気、性にものすごく考えが遅れてるって言われるわけじゃないですか？ 法律を変えるのもそうだし、意識を変えないとって毎回、思うんですけどね」と話していた。