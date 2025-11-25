Hey! Say! JUMP・山田涼介、自ら「イケメン」名乗る 上戸彩はツッコミ
Hey! Say! JUMPの山田涼介（32）が25日、都内で行われたディズニー・アニメーションの新作映画『ズートピア2』（12月5日公開）の『ZOOJOJI 大ヒット祈願イベント』に登壇。自ら「イケメン」を名乗る場面があった。
【集合ショット】カワイイ…！大きな人参を持って登場した上戸彩＆山田涼介ら
山田は自身の役柄を紹介する際「ズートピア創設者一族の御曹司であり、ジュディの思いに共感して捜査に協力する“イケメン”オオヤマネコのパウバートを演じます」と説明。主演の上戸彩は即座に「イケメンなんだ」とツッコミを入れた。
これに山田も反応。「僕じゃなくて、パウバートがイケメンなんです」と慌てて弁明し、その場を収めていた。
今作は“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”で、頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックが憧れの捜査官バディとして事件に挑んでいた。
ズートピアにいないはずのヘビ・ゲイリーが現れたことで、その誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかになる。この街にほ乳類しかいない理由、ヘビが姿を消した理由というズートピア最大の謎を前に、ジュディとニックの絆が試されるストーリーとなる。
イベントには山田、上戸のほか、森川智之、下野紘、江口のりこ、三宅健太、Dream Ami、高嶋政宏（※高＝はしごだか）、柄本明、サバンナの高橋茂雄が登壇した。
