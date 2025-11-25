雨宮天、ディナーショーで豪華な衣装 好物のトリュフ使われたステーキなど…ファン堪能【セットリスト】
声優・雨宮天の「LAWSON presents 雨宮天ディナーショー 2025」が24日、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール 香雲にて昼夜2部制で開催された。公式レポートとともに写真が到着した。
【写真】派手な色！着物リメイクした衣装姿の雨宮天
雨宮によるディナーショーは、2023年に実施した神奈川・大磯プリンスホテル メインバンケットホール公演以来の約2年ぶり。前回は発売開始後早い段階でチケットが完売したこともあり、今回は会場も広くして席を増やしての開催となった。
ドレスコードである青のワンポイントを取り入れたドレスやジャケットに身を包んだ青き民(雨宮ファンの愛称)が少し緊張した面持ちで入場し、まずはフルコースを堪能した。メニューのセレクトには雨宮も関わっており、自身が好物とするトリュフが使われたステーキや、青いゼリーが印象的なデザートなど、ショーが始まる前から楽しめる料理になっていた。
食事が落ち着いたところで、ショータイムがスタート。赤い着物をリメイクした豪華な衣装に身を包んだ雨宮が丁寧にひとりひとりと目を合わせながら客席を練り歩き、「フリイジア」「異邦人(オリジナルアーティスト：久保田早紀)」を披露。
続いて披露された「DESIRE―情熱―(第１部/オリジナルアーティスト：中森明菜)」「フレンズ(第２部/オリジナルアーティスト：REBECCA)」は「異邦人」とあわせて、隔年で開催されているカバーライブ「雨宮天 音楽で彩るリサイタル」で歌唱した歌謡曲を対象としたリクエスト投票で上位に選ばれた楽曲。自らが投票した楽曲が披露された青き民も多く、イントロが始まると客席からは歓声があがった。
その後「スノウフレイク」「Heart Note」としっとりしたバラードをハイチェアに腰掛け歌い上げると、一気にディナーショーならではの荘厳な空気に包まれた。その後、青き民の手にしたグッズや服装をチェックしつつ全員と目を合わせながら会場を練り歩き、すべてのテーブルを丁寧に回った。
また、前回に引き続き、雨宮お気に入りのアニメソングカバーも歌唱。「せっかく着物風のお衣装ということで、是非この曲を披露したかった」と話して始まったのは「甲賀忍法帖(オリジナルアーティスト：陰陽座)」。予想だにしない選曲に、一際大きな歓声が上がった。
ショータイムの締めは前回のディナーショーに向けて制作され、まさにディナーショー恒例楽曲となった「Oh, it's so dreamy!」。歌詞にもあるように笑顔があふれる宝物のようなひとときとなった。最初は緊張で足が震えていたという雨宮だったが、最後にはとびきりの笑顔で大きく手を振ってステージを後にした。
公演の最後にはアクセサリーブランド「genuine blue」(ジェニュイン ブルー)の第一弾アイテム発売が発表され、ブランド立ち上げの告知以来続報を待ちわびていた青き民からは歓声が上がった。
「genuine blue」は雨宮天がデザイン、監修し、こだわりが詰め込まれたアクセサリーを手掛けるアクセサリーブランド。“青色”をこよなく愛する雨宮がほんの少しでも世界に青を増やすことを願い立ち上げられ、男女問わず普段使いしやすいアクセサリーを展開予定。第一弾の今回は「ネックレス」「ブレスレット」の2アイテムを発売する。
【セットリスト】
01. フリイジア
02. 異邦人 (オリジナルアーティスト：久保田早紀)
03.［第1部］DESIRE ―情熱― (オリジナルアーティスト：中森明菜)
［第2部］フレンズ (オリジナルアーティスト：REBECCA)
04. スノウフレイク
05. Heart Note
06. 甲賀忍法帖 (オリジナルアーティスト：陰陽座)
07. Oh, it's so dreamy!
【写真】派手な色！着物リメイクした衣装姿の雨宮天
雨宮によるディナーショーは、2023年に実施した神奈川・大磯プリンスホテル メインバンケットホール公演以来の約2年ぶり。前回は発売開始後早い段階でチケットが完売したこともあり、今回は会場も広くして席を増やしての開催となった。
食事が落ち着いたところで、ショータイムがスタート。赤い着物をリメイクした豪華な衣装に身を包んだ雨宮が丁寧にひとりひとりと目を合わせながら客席を練り歩き、「フリイジア」「異邦人(オリジナルアーティスト：久保田早紀)」を披露。
続いて披露された「DESIRE―情熱―(第１部/オリジナルアーティスト：中森明菜)」「フレンズ(第２部/オリジナルアーティスト：REBECCA)」は「異邦人」とあわせて、隔年で開催されているカバーライブ「雨宮天 音楽で彩るリサイタル」で歌唱した歌謡曲を対象としたリクエスト投票で上位に選ばれた楽曲。自らが投票した楽曲が披露された青き民も多く、イントロが始まると客席からは歓声があがった。
その後「スノウフレイク」「Heart Note」としっとりしたバラードをハイチェアに腰掛け歌い上げると、一気にディナーショーならではの荘厳な空気に包まれた。その後、青き民の手にしたグッズや服装をチェックしつつ全員と目を合わせながら会場を練り歩き、すべてのテーブルを丁寧に回った。
また、前回に引き続き、雨宮お気に入りのアニメソングカバーも歌唱。「せっかく着物風のお衣装ということで、是非この曲を披露したかった」と話して始まったのは「甲賀忍法帖(オリジナルアーティスト：陰陽座)」。予想だにしない選曲に、一際大きな歓声が上がった。
ショータイムの締めは前回のディナーショーに向けて制作され、まさにディナーショー恒例楽曲となった「Oh, it's so dreamy!」。歌詞にもあるように笑顔があふれる宝物のようなひとときとなった。最初は緊張で足が震えていたという雨宮だったが、最後にはとびきりの笑顔で大きく手を振ってステージを後にした。
公演の最後にはアクセサリーブランド「genuine blue」(ジェニュイン ブルー)の第一弾アイテム発売が発表され、ブランド立ち上げの告知以来続報を待ちわびていた青き民からは歓声が上がった。
「genuine blue」は雨宮天がデザイン、監修し、こだわりが詰め込まれたアクセサリーを手掛けるアクセサリーブランド。“青色”をこよなく愛する雨宮がほんの少しでも世界に青を増やすことを願い立ち上げられ、男女問わず普段使いしやすいアクセサリーを展開予定。第一弾の今回は「ネックレス」「ブレスレット」の2アイテムを発売する。
【セットリスト】
01. フリイジア
02. 異邦人 (オリジナルアーティスト：久保田早紀)
03.［第1部］DESIRE ―情熱― (オリジナルアーティスト：中森明菜)
［第2部］フレンズ (オリジナルアーティスト：REBECCA)
04. スノウフレイク
05. Heart Note
06. 甲賀忍法帖 (オリジナルアーティスト：陰陽座)
07. Oh, it's so dreamy!