コットン100％の発熱インナー「ぽかぽかカイロコットン」登場！

2025年11月上旬より、株式会社i.Dから新商品「ぽかぽかカイロコットンインナー」が登場！コットン100％を使用したこのインナーは、肌に優しく、冬の冷え対策にもぴったりです。特殊技術で、コットン本来の吸湿発熱性を高め、最大3.7℃の温感上昇を実現！クルーネックとUネック9分袖の2タイプから選べ、シンプルで女性らしいデザインが魅力。肌にやさしく、静電気も防ぐこのインナーで、寒い季節も快適に♡

コットン100％で肌に優しい発熱インナー



「ぽかぽかカイロコットンインナー」は、コットン100％で作られた肌に優しいインナー。

特別な発熱技術を採用し、体から発せられる水蒸気を吸収して熱に変換。最大3.7℃の温感上昇を実現し、寒い季節でも暖かく過ごせます。

また、静電気が起きにくく、タグレス仕様でチクチク感がないので、敏感肌の方にも最適です。

シームレスデザインで、肌あたりが優しく、長時間着ていても快適に過ごせます。

シンプルで女性らしいデザイン性と実用性



ぽかぽかカイロコットンインナー（Uネック9分袖）

「ぽかぽかカイロコットンインナー」は、実用性だけでなくデザイン性も兼ね備えています。

クルーネックタイプは華奢なバインダー仕様で女性らしい印象を与え、Uネック9分袖タイプは、深めのデザインで開きのあるトップスにも合わせやすい設計。

どちらもシンプルなブラックカラーで、普段使いしやすいアイテムです。コットンの優しい着心地と合わせやすいデザインで、冬のおしゃれにもぴったり♪

冬の必需品！ぽかぽかカイロコットンインナーをチェック



ぽかぽかカイロコットンインナー（クルーネック）

寒い季節に欠かせない「ぽかぽかカイロコットンインナー」は、全国のドラッグストアやバラエティショップ、公式ECサイトで購入可能。

価格は、クルーネックとUネック9分袖タイプともに1628円（税込）で、S、M、Lの3サイズ展開。

肌に優しく、温かさを感じられるこのインナーは、冬のインナーとして最適です。

お手軽な価格で、肌を守りながら温かさをキープできるので、寒さ対策をしっかりしたい方にぴったりのアイテムです。

寒さ対策はこれで決まり！ぽかぽかカイロコットンインナー



「ぽかぽかカイロコットンインナー」は、コットン100％で温感を最大3.7℃アップ！肌に優しく、静電気も防ぐ設計で、長時間快適に過ごせます。

シンプルで女性らしいデザインで、普段使いしやすいので、寒さ対策だけでなく、日常のおしゃれにも活躍するアイテムです。

全国のドラッグストアやオンラインショップで手に入るので、寒い冬を快適に過ごすためにぜひチェックしてみてください♡