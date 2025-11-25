【49歳、夫も子も捨てました】ただひたすら！息子をサポートし続けた十数年＜第3話＞#4コマ母道場
人生は何度でもやり直しができます。どんなに辛いことがあっても、生きていれば希望は見つかりますし、新しい人生を歩むこともできるのです。今回は必死で家庭を支え子どもを育ててきたママが、人生において大きな決断をする、そんなお話です。
第3話 息子と共に
【編集部コメント】
マイさんの人生は息子のセイヤさんと共にあったと言っても過言ではないくらい、二人三脚な日々だったそうです。セイヤさんの発達に少しでも遅れが出ていると思ったら、そこを改善するために付きっきりでサポートする。子どもの発達には個人差があり、それも含めて個性として受け止めていい思います。ただ、そう感じられるのは、意外と子どもの手が離れてからなのかもしれません。中学生になるまで続いたセイヤさんのサポート。マイさんの根気強さがうかがえます。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
