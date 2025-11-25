Cardinalsが、新曲「Barbed Wire」を配信リリース。また、MVも公開となった。

（関連：【映像あり】Cardinals、デビューアルバム『Masquerade』収録「Barbed Wire」MV）

本楽曲は、来年2月にリリース予定のデビューアルバム『Masquerade』からの4曲目となる先行シングル。フロントマンのユアン・マニングは、楽曲について「この曲は我々の街の歴史と、その昔サウスゲートブリッジに建っていた刑務所からの影響を強く受けています。歌詞には、街の城壁や防護柵のイメージを想起させようと考えました。時に美学が、曲の構想から完成に至るまで導いてくれることがあるものです。ケヴィン・バリーの小説『City Of Bohane』も、コークをゴシック風に再解釈するインスピレーションとなりました」とコメントしている。

MVは、ザンダー・ルイスによるモノクロの映像に。なおCardinalsは、11月下旬から年末にかけて欧州を巡るヘッドライナーツアーを開催し、2026年にはデビューアルバムを携えてイギリスとアイルランドでのツアーを行うと発表。5月には、アメリカのソルトレイクシティで開催の『キルビー・ブロック・パーティ』に出演する。

（文＝リアルサウンド編集部）