＜嫌われた？＞パートのシフトを減らされた！もう3回目！怒る従業員に寄せられた意外な観点とは
家庭と両立しながら働くことのできるパート。旦那さんの扶養内でパート勤務しているママもいるのではないでしょうか。扶養内と言いつつも、「このくらいはお給料がほしい」という目安も考えて、勤務希望やシフトを出しますよね。ママスタコミュニティには「シフトを減らされた。今回で3回目」というタイトルで、パート先のシフトに関する不満が寄せられました。
『2回目のときはシフトを作る人に言って、数ヶ月間は通常通りだった。そしてまた今回減らされた。また言う？ シフトを作っている人も少し経ったら忘れちゃうのかな。扶養内パートで同じ時間の人は同じ日数じゃないといけないっていうのはわかるけど、それで私が減らされるって意味不明。私も扶養内パートだけど、時間が違う』
数か月後にまたシフトを減らされるかも。「私なら転職する」という意見
『なんか嫌われているんだろうなと思って、私なら辞める』
『何度も言いづらいし、今回言ったところで数ヶ月後にまた減らされて……となるかもしれないし、私は辞めて別の仕事を探すと思う』
投稿者さんの状況を聞いたママたちからは、転職を勧める人もいました。シフトを減らされたのが今回が初めてであればまだ納得できるものの、すでに3回目です。前回はシフト作成担当の人に申し出たこともあり、何度も申し出るのは気が引けますよね。それに今回また申し出たところで、希望通りになるとも限らないでしょう。投稿者さんのシフトが減らされた理由はわかりませんが、ママからは「私なら嫌われているんだと感じる」という意見もありました。今のパート先への不信感や、シフトを減らされることでお給料が減ることなどを考えると、転職活動を視野に入れるのも選択肢の一つではないでしょうか。
扶養内なら…繁忙期にたくさん入ってほしいから、閑散期はシフトを減らしているのでは？
『年末や繁忙期に入ってもらうために閑散期は時間調整されているんじゃないの？』
『繁忙期でなければ、扶養内パートやアルバイトを真っ先にシフトを減らすよ。社員がいてそれで事足りるなら無駄な人件費を減らしたいのは普通じゃない？』
『うちの職場は、暇になったときに社員たちのシフトは減らせないとかで、扶養内パートたちが減らされたこともあったよ。忙しくなってきたら戻ったよ』
一方で、シフトを減らされたのが3回目という回数を考えると、「会社の繁忙期を考慮して今はシフトに入れないのではないか」という意見がありました。職種や業務形態にもよりますが、年末年始や期末などに向けて忙しくなると、その分労働力が必要になってきます。逆に言うとその時期にたくさんシフトに入ってほしいから、扶養内で収まるように閑散期にはシフトを減らすということも十分に考えられますよね。お給料が決まっている社員の仕事は減らせないために、パートの仕事を減らすことで会社側としては帳尻を合わせている可能性も。実際に閑散期には扶養内パートのシフトが減らされていたものの、忙しい時期には元に戻ったという体験談も寄せられています。まだ繁忙期・閑散期など職場の事情を知らないのであれば、シフト担当の人に事情を聞いてみてもいいかもしれません。
もう1つのパートを探して、穴埋めできるようにしては？
『人件費は決まっているでしょ。そのなかでやりくりするとして、仕事の幅がある、臨機応変にできる、気分のムラがないとか、何かしらの理由があると思うよ』
『自己申告できる自由な職場に変わるのもいいと思う』
『仕事そのものが嫌でないなら、もう1つ仕事を探して、その分の穴埋めをしたら？ 人件費を削るように上から言われているとか、利益が出ていないとか、理由があるのかもしれないし』
またママのなかには「普段の仕事ぶりが評価されているのでは？」という意見もありました。同じ扶養内パートに同じお給料を払うのであれば、たくさん働いて利益を生み出してくれる人に、より多くのシフトに入ってもらいたいと考えるでしょう。自分自身の普段の働き方や態度が評価されている可能性もありますから、シフトを減らされた理由を直接上司に聞くなどして、今後の働き方を考え直してもいいかもしれませんね。
しかし投稿者さんの働き方云々ではなく、単純に閑散期のため今はシフトを減らされている場合もありますよね。ただその場合も、毎月のお給料が減ってしまうのは困るでしょう。今後も閑散期と繁忙期でシフト調整をされるのが困るのであれば、自分が希望するシフトに自由に入れるような職場に転職するのもありかもしれません。もしくはもう1つパート先を探しておき、トータルで毎月稼ぎたい分の仕事ができる状態にしておくというのも賢明ですよね。パートがシフトを減らされるのはある程度仕方ないことだと考えつつも、減らされた理由を確認したり、別の働き口で穴埋めをしたりすることで、今の職場を辞めずに働き続けることもできるのではないでしょうか。
文・AKI 編集・有村実歩