2024年6月、新潟市中央区の貴金属買取店で当時20代の男が従業員に対し刃物を突きつけ、現金を奪おうとした強盗未遂事件の続報です。新たに強盗未遂の疑いで、広島県の家電修理業の男(33)を再逮捕しました。



強盗未遂の疑いで再逮捕されたのは、広島県の広島市西区に住む家電修理業の男(33)です。警察によりますと、男(33)は2024年6月、当時20代の男らと共謀し新潟市中央区の買い取り専門店で従業員に対し、包丁のような刃物を突きつけ現金を強盗しようとした疑いが持たれています。



警察は、この事件について匿名・流動型犯罪グループいわゆる「トクリュウ」が関与しているとみています。



男(33)は、9～11月にかけて犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の疑いなどで4回にわたり逮捕されていました。警察は、認否や発覚の経緯について明らかにしておらず、男の役割や余罪を調べています。