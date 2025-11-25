別府温泉を避難所で提供「最高、久しぶりで気持ち良かった」毎日11トンを別府から運ぶ 大分市大規模火災
大分県大分市佐賀関で起きた大規模な火災は25日で発生から1週間です。
依然として鎮火には至っておらず、避難所となっている佐賀関市民センターには100人以上が身を寄せています。
こうした中、避難所に移動式の温泉施設が設置され、25日夕方、早速入浴を楽しむ人たちの姿が見られました。
佐賀関の避難所の近くに設置された大きなテント。移動式の温泉施設です。
中には湯舟があり、お湯は別府の温泉。
25日夕方から利用できるようになり、早速、入浴を楽しむ人たちの姿が見られました。
◆利用者
「湯加減がいい、別府の温泉だからいい」
（Q湯加減は）
「最高、毎日入る。久しぶりで気持ちよかった」
この移動式の温泉施設は2024年1月の能登半島地震の被災地にも設置され、石川県の被災者たちにも癒しを届けていました。
お湯がくみ上げられるのは別府市の観海寺温泉。保温タンクを乗せたトラックで毎日11トンを運びます。
移動式温泉施設は12月4日まで毎日利用できます。
ただ、避難所でインフルエンザが流行していることから、現在は一度に入浴できる人数を男女それぞれ5人程度としてます。