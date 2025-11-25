ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡ÖÆ´¤ì¤Î´Ú¹ñ½÷Í¥¤µ¤ó¡×¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÌÌ¡¡¡Ø¥È¥ó¥¤¡Ù¤Ê¤É´Ú¥É¥é¥È¡¼¥¯¢ª¡Èµ¶¥¢¥«¡ÉÈëÏÃ
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¡¢21ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤Î¤Þ¤ó¤Þ ¤ª¤·¤ã¤Ù¤êËüÇî¡ª³«ËëSP¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ö»ä¤ÎÆ´¤ì¤Î´Ú¹ñ½÷Í¥¤µ¤ó¡×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¾®·ª½Ü¡õ¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤¬ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ò¸ì¤ë¡Ä¡ÈÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¡ÉÎ®¤Á¤ç¤¦ÆüËÜ¸ìÆ°²è
¡¡Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤«¤é¾®·ª½Ü¡¢¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö»ä¤ÎÆ´¤ì¤Î´Ú¹ñ½÷Í¥¤µ¤ó¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤È¥á¥í¥á¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤Ï¡¢¡Ø½Õ¤Î¥ï¥ë¥Ä¡Ù¡Ø²ÚÎï¤Ê¤ë°ä»º¡Ù¡¢»þÂå·à¡Ø¥È¥ó¥¤¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£ÄÌÌõ¤ò²ð¤µ¤º¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ÈÎ®¤Á¤ç¤¦¤ÊÆüËÜ¸ì¤Ç²ñÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡¢¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å½Ð±éºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡È³¤Â±¡É°ÊÍè¡¢¸«¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡§¼º¤ï¤ì¤¿²¦²È¤ÎÈëÊõ¡Ù¤Ë¸ÀµÚ¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤¤¤Ã¤Ú¤ó¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¡Ø¥È¥ó¥¤¡Ù¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤¿¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ø¥È¥ó¥¤¡Ù¤Ç»ÒÌò¤À¤Ã¤¿¥¥à¡¦¥æ¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®·ª¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Î¥Ò¥ç¥¸¥å¤Î¤À¤È¡Ø¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¡Ù¤â¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿äÁ¦¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖÆ°¤¯¤ä¤Ä¤ä¤í¡©ÊÉÈ´¤±¤ë¤ä¤Ä¤ä¤í¡©¸«¤¿¡¢¸«¤¿¡¢¸«¤¿¡£¤Û¤È¤ó¤É¸«¤Æ¤ë¡×¤ÈÂ¨È¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢SNS¤Î¡Èµ¶¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡É¤ËÄà¤é¤ì¤¿ÈëÏÃ¤â¡£¤µ¤ó¤Þ¤È¼¡Ä¹²ÝÄ¹¡¦²ÏËÜ½à°ì¡¢¥¸¥ß¡¼ÂçÀ¾¤ÇDM¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¥Õ¥©¥í¥ï¡¼480Ëü¿Í°Ê¾å¡Ê11·î25Æü»þÅÀ¡Ë¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¡Ê¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¡Ë7800¤ÎÊý¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¾¯¤Ê¤¤¡©¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤¿¤Î¤è¡¢¤½¤·¤¿¤é´Ö°ã¤¤¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÇú¾Ð¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¥É¡¼¥¬¡¢TVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£
¢£¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤Î¤Þ¤ó¤Þ ¤ª¤·¤ã¤Ù¤êËüÇî¡ª³«ËëSP¡Ù³µÍ×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¸áÁ°9»þ¡Á10»þ52Ê¬¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ë
½Ð±é¡§ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ
¥²¥¹¥È¡§ËÌÀî·Ê»Ò¡¢½ÂÃ«Î¶ÂÀ¡ÊSUPER BEAVER¡Ë¡¢¾®·ª½Ü¡¢¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡¢XG¡¢¶ÍÀ¸¾Í½¨¡¢Â¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡¢ÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õ
