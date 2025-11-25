日中関係が冷え込む中、高市首相は25日、トランプ大統領と電話会談し、緊密な日米関係を強調しました。前日には中国の習近平国家主席がトランプ大統領と電話会談。トランプ大統領は、日中関係にどのような影響を与えるのでしょうか。

■日中関係、アニメにも影響

中国・北京で店の前にできていた長蛇の列。その店は、日本の大人気アニメ「鬼滅の刃」のグッズが並ぶ店。店の前では、ランダムに入っている商品の交換会も行われました。

中国でも人気の、日本のアニメ。

「ストーリーもキャラクターもすごくイケてます」

ただ、中国では、好調な滑り出しだった「鬼滅の刃」の映画が、ここにきて急速に売り上げが減少。

グッズを買いに来ていた女性も…。

客

「『鬼滅の刃』の映画を2回見に行こうと思っていたけど、1回だけにしました。日中関係の影響で行きませんでした」

■習主席とトランプ大統領が電話会談 思惑は？

台湾有事をめぐる高市首相の国会答弁をきっかけに、亀裂が深まる日本と中国。そこに新たなプレーヤーが…。

24日、中国の習近平国家主席が電話で会談をしたのは、アメリカのトランプ大統領。

中国側によると、習主席は「台湾の中国への復帰は、戦後国際秩序の重要な構成要素だ」と主張し、対するトランプ大統領は「アメリカは台湾問題が中国にとって重要であることを理解している」と応じたといいます。

この会談から透けて見えるのは、台湾問題に介入しないようアメリカをけん制し、日本に圧力をかけようとする中国側の思惑です。

■高市首相とトランプ大統領が電話会談

そして、25日になり…。

高市首相

「先ほどトランプ大統領からの申し出によって、電話会談を行いました」

今度は、高市首相とトランプ大統領が電話会談を実施。その中では…。

高市首相

「トランプ大統領からは昨晩行われた米中首脳会談を含む、最近の米中関係の状況について説明がございました。日米間の緊密な連携を確認できたと思います」

習主席との会談内容について、説明があったと明らかにしました。また、トランプ大統領は高市首相に対し「極めて親しい友人で、いつでも電話してほしい」と伝えたといいます。

電話会談の詳細は明らかになっていませんが、このタイミングでの電話会談の意味について、ある政府関係者は…。

政府関係者

「中国がアメリカに接近する中で、同盟国である日本とアメリカの緊密さを中国にアピールする狙いもある」

■サッカー試合に外務省が注意呼びかけ

アメリカも巻き込んで、激しさを増す日中の駆け引き。

こんな影響も…。

中国・四川省の成都では25日夜、サンフレッチェ広島と中国のチームのサッカーの試合が予定されていますが、日本の外務省はホームページで…。

外務省

「サンフレッチェ広島側アウェイ席での観戦者は、安全上の観点から専用バスでの入退場が義務づけられています」

上海でも、26日に予定されているヴィッセル神戸と上海のチームの試合では、会場の外で日本代表のユニフォームを着用しないよう、注意が呼びかけられています。

上海の街の人

「日本は好きになれませんが、上海は寛大な街だから大丈夫だと思う」

また、中国で日本への渡航自粛が呼びかけられる中、中国国営メディアによると、中国と日本を結ぶ12の路線が完全運休になったということです。