ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東京・足立の暴走事故、意識不明だった女性が死亡…死者は２人に 東京・足立の暴走事故、意識不明だった女性が死亡…死者は２人に 東京・足立の暴走事故、意識不明だった女性が死亡…死者は２人に 2025年11月25日 20時10分 読売新聞オンライン 写真拡大 東京都足立区梅島の国道で２４日昼、盗難車が暴走して１１人が死傷した事故で、警視庁は２５日、横断歩道ではねられて意識不明の重体となっていた女性が搬送先の病院で死亡したと発表した。 この事故による死者は２人となった。