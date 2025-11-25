東京都足立区梅島の国道で２４日昼、盗難車が暴走して１１人が死傷した事故で、警視庁は２５日、横断歩道ではねられて意識不明の重体となっていた女性が搬送先の病院で死亡したと発表した。

この事故による死者は２人となった。