元読売ジャイアンツのプロ野球選手で、現在はタレント、俳優としても活躍する元木大介が、11月23日に自身のInstagramを更新。“レジェンド” との写真を公開し、ファンから歓喜の声があがっている。

《後夜祭 ありがとうございました!! 久しぶりにみんなと集まれて、イベントも楽屋も楽しかった 皆さんお疲れ様でした》とつづり、2002年に日本一に輝いた際の巨人軍のメンバーらとの集合写真を公開した。

集合写真には元木のほか、松井秀喜氏、清原和博氏、高橋由伸氏、清水隆行氏、仁志敏久氏、斉藤宜之氏が写っており、ほかに清原氏とのツーショット、松井氏と高橋氏に挟まれたスリーショットなど、“レジェンド” たちとのオフショットを添えた。

スポーツ紙記者が言う。

「巨人軍は23日、東京ドームでファンフェスタを開催しました。終了後にはOBのトークイベント『ジャイアンツ・ファンフェスタ“延長戦”〜2002年優勝メンバー同窓会〜』がおこなわれ、元木さんのほかに清原さんや松井さんらが登場しました。

2002年シーズンは原辰徳監督就任1年めで、松井さんが日本のプロ野球でプレーした最後の年。ヤクルトスワローズに11ゲーム差をつけてのぶっちぎりの優勝で、日本シリーズでも西武ライオンズに4連勝し、最強チームと呼ばれました」

元木のInstagramのコメント欄には、《レジェンドばかり》《メンバーえぐすぎ！！！歴代史上最強メンバーなんだよマジで》《あーヤバ過ぎる〜あの頃の大スター達が集結してる！》などと歓声が寄せられている。

また、元木はファンからのコメントに返信しており、《うわぁ〜 最高だね〜 清原さん来てくれて 嬉しいし、元木さんありがとうございます》とのコメントに対しては《俺も呼ばれた方だよ》と返信。

また、ファンからたびたび心配の声が寄せられている “激ヤセ” についても、《元木さん痩せてますがお体大丈夫でしょうか？長生きして欲しいのでご自愛下さいね!》とのコメントに一言《めっちゃ元気》と返信していた。

「元木さんは、11月18日の自身のYouTubeチャンネルで、『俺がいままで食いすぎてたから。運動もしねえのにさあ、食ってばっかり、食って飲んでばっかりしてたから。不摂生な生活してたから。いまはちゃんと、まともにね。俺、人生でいちばんまともに生きてる感じがする』などと激ヤセの真相を語っていました。

動画で穿いていたボトムスがSサイズという点も話題になっていましたが、病気などではなく、本人はいたって元気なようです」（同）

巨人ファン、元木ファンにとって、嬉しいオフショットになったようだ。