◆プレミアリーグ 第１２節 マンチェスターＵ０―１エバートン（２４日、オールド・トラフォード）

マンチェスターＵ対エバートンの一戦で、エバートンの選手が味方に手をあげる暴力行為で一発退場となる“珍事”が起こった。

０―０の状況で迎えた前半１２分頃の場面だ。マンチェスターＵの攻撃を一度はしのいだかに見えたエバートンは自陣深くで、ＭＦイドリッサ・ゲイエが近くにいたＤＦマイケル・キーンに右足アウトでパスを出そうとしたが、これがミスとなった。マンチェスターＵのブルーノ・フェルナンデスに決定的なシュートを浴び、ゴール枠の上に外れたが、直後にプレーを巡り、ゲイエとキーンが激しい言い争いとなった。すると、ゲイエがキーンの頬に、左手で平手打ちを浴びせるまさかの事態に発展。味方ＧＫがあわてて止めに入り、一時は騒然となった。

３６歳のセネガル人ＭＦゲイエには主審からレッドカードが提示され、エバートンは残り時間を一人少ない状況で戦う緊急事態になった。だが、２９分に数的不利のエバートンがデュースバリーホールの得点で先制。その後はマンチェスターＵが攻勢を強めたが、ＧＫピックフォードの好守もあり、エバートンが敵地で勝ち点３をつかんだ。