【最大95％OFF】マンガ特集！『野原ひろし 昼メシの流儀』『小林さんちのメイドラゴン』など話題の作品がKindleセールでお得に読める！【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」でブラックフライデー大規模セールが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『野原ひろし 昼メシの流儀』『小林さんちのメイドラゴン』などの人気作品も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメのマンガ作品をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた作品を手に入れてみては！？
■野原ひろし 昼メシの流儀
セール特価：33円（95%OFF）
野原ひろし 昼メシの流儀 ： 1
サラリーマンの昼メシ――それは家族の知らない男だけの世界。旨いメシを求めて、限られたお小遣いをやりくりしながら、こだわりにこだわり抜く男の食いざまに、日本中が腹を鳴らす！！『クレヨンしんちゃん』でおなじみの「父ちゃん」こと「野原ひろし」が主役の公式スピンオフ！！
■小林さんちのメイドラゴン
セール特価：33円（95%OFF）
小林さんちのメイドラゴン ： 1
アパートに住む小林さんのもとに、メイドとして押しかけて同居しているトール。トールは、人類のことは基本、下等で愚かだと思っているけれど、小林さんには過去に助けてもらった恩があるため、全力でご奉仕。今日もあの手この手で頑張るのでした。ドラゴン娘と１人暮らしお疲れOLの人外系日常コメディ！
■ホストと社畜
セール特価：363円（50%OFF）
ホストと社畜 ： 1
午前５時、新宿歌舞伎町の牛丼屋で出会った「社畜」の直人と「ホスト」の蓮。
並んで朝ごはんを食べるだけの、ちょっと不思議な関係がはじまる――。
これから一日が始まる社畜と、ようやく一日が終わるホスト。
真逆な時間軸を生きる二人が唯一交わる15分を描いた、モーニングルーティンストーリー。
■変な絵
セール特価：385円（50%OFF）
変な絵： 1
オカルトサークルに所属する佐々木は、後輩の栗原からとあるブログの存在を教えられる。
そこには、『あなたが犯した罪』という不穏なメッセージと共に投稿者の妻”ユキ”が描いた「絵」が掲載されていた――。9枚の絵に秘められた謎を解き明かす戦慄の国民的スケッチ・ミステリー！
その謎が解けたとき、すべての事件が一つにつながる……!!
■ダンジョンの中のひと
セール特価：374円（47%OFF）
ダンジョンの中のひと ： 1
――ダンジョンで働く事になってしまった――
シーフギルドに所属する少女・クレイ。父から厳しい教えを受け、鍛錬を積んだ彼女は前人未踏とされるダンジョンの地下８階を踏破。さらに深層へと向かうが、そこで待ち受けていたのは…管理人を名乗る魔法使いで!?
双見酔が描く、秘められし迷宮の裏側の世界。
■愛さないといわれましても 〜元魔王の伯爵令嬢は生真面目軍人に餌付けをされて幸せになる〜
セール特価：374円（50%OFF）
愛さないといわれましても 〜元魔王の伯爵令嬢は生真面目軍人に餌付けをされて幸せになる〜： 1
「君を愛することはないだろう」伯爵令嬢のアビゲイルは政略結婚の初夜、夫から愛さない宣言をされてしまい、焦る。それって……ごはんはいただけないということですか！？家族から虐げられてきたアビゲイルは、夫と幸せになれるのか！？「小説家になろう」発、新感覚餌付けラブコメディー！待望のコミカライズ第１巻！
■その門番、最強につき〜追放された防御力9999の戦士、王都の門番として無双する〜
セール特価：77円（89%OFF）
その門番、最強につき〜追放された防御力9999の戦士、王都の門番として無双する〜： 1
ズバ抜けた防御力でパーティーを影から支えていたジークだったが、攻撃重視のリーダーから追放を言い渡されてしまう。心機一転を図るべくジークは王都の門番に就職。チート級の防御力ですぐに分隊長に昇格し、部下についた無防備な巨乳剣士、セクハラ好きの怪力女、ヤンデレ気質の弓使いとともに防御無双する！「小説家になろう」発王道バトルファンタジー待望のコミカライズ!!
※本ページで紹介する情報は、2025年11月18日17時現在のものです。