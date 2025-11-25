秋田朝日放送

秋田市の沼谷純市長は２５日の記者会見で、大森山動物園で起きたクマの脱走について、展示場のカギのかけ忘れが原因だったとして陳謝しました。動物園の営業はあす２６日から再開する予定です。

【秋田市・沼谷市長】

「作業用あるいはクマの搬入用のこういった所のカギのかけ忘れということで、設備や檻の老朽化や不具合ではなく管理側のヒューマンエラー。市民の皆様にお詫び申し上げたいと思います」

２１日午後１時半ごろ大森山動物園で飼育していたメスのツキノワグマ・ルビーが脱走し、清掃員がキリン舎近くにいるのを見つけました。その後獣医師が麻酔をかけて捕獲し展示場に戻しました。動物園は臨時休園し、脱走の原因究明と安全管理体制の確認していました。

【秋田市・沼谷市長】

「再発防止、マニュアル点検が終わりましたのであす（２６日）から大森山動物園については再開をさせて頂きたいと思っています」

２５日の会見ではこのほか、クマの被害対策で取り組む公務員ハンターについて、１２月から募集を開始し来年の春から通年で活動させる考えを示しました。秋田市では今年に入ってきのう２４日時点で２０１頭のクマを捕獲したほか、１１月１日から始まった狩猟期間ですでに２７頭のクマを捕獲したということです。去年、狩猟による捕獲数は０でした。

秋田市では猟友会の協力を得て狩猟によるクマの個体数の減少と境界線の押し戻しに取り組むとしています。