手元を明るく保って快適な読書ライフを！卓上ライトをお得にゲットして快適に読書時間を楽しもう！

BenQ ScreenBar Pro

12/1 23:59まで「Amazonブラックフライデー」セールが開催中！ 今なら読書にピッタリなグッズがお安く購入できるかもしれません。本記事では、ダ・ヴィンチWeb編集部が特におすすめするセール商品をピックアップしてご紹介します。お買い逃しなく！

※以下の商品情報は2025年11月25日12時現在のものです。内容の変更や売り切れ、値段の変動、セールの終了などがある可能性があります。

■【27%オフ】デスクライト 卓上ライト LEDライト

Amazonブラックフライデーセール特価：5,129円（27%OFF！）

デスクライト 卓上ライト LEDライト


■【21%オフ】【新登場・3色ライト＆無段階調光】間接照明 テーブルランプ

Amazonブラックフライデーセール特価：2,910円（21%OFF！）

【新登場・3色ライト＆無段階調光】間接照明 テーブルランプ


■【15%オフ】BenQ ScreenBar Pro モニターライト

Amazonブラックフライデーセール特価：16,915円（15%OFF！）

BenQ ScreenBar Pro


■【15%オフ】Lepro デスクライト

Amazonブラックフライデーセール特価：2,294円（15%OFF！）

Lepro デスクライト


■【16%オフ】デスクライト LED電気スタンド

Amazonブラックフライデーセール特価：4,199円（16%OFF！）

デスクライト LED電気スタンド


※11月25日時点の情報です。

