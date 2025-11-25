【クイーンズ駅伝2025】西村美月選手「13位から7人を抜く怒涛の追い上げ」天満屋7位 「2年ぶりにクイーンズ8に返り咲き」
おととい（23日）、女子駅伝日本一を決めるクイーンズ駅伝が、宮城県で開かれました。上位8チーム以内を目指した天満屋の選手たちが快走を見せてくれました。
目指すは上位8チーム＝クイーンズ8
（甲野良輔アナウンサー）
「まもなくスタートするクイーンズ駅伝、応援団も駆けつけ、選手にエールを送ります」
「選手が力を出し切れるように一生懸命応援しようと思います」
「天満屋の得意の総合力で。みんなで全力で頑張ってもらいます」
34年連続の出場となった天満屋。目指すは、来年の出場権を獲得できる上位8チーム＝クイーンズ8です。
「天満屋、岡山」
1区を任されたのは吉薗栞（よしぞの・しおり）選手。※（吉は上が土）去年も同じ1区を走り2位。今年は区間賞を狙います。
号砲「パンッ！」
吉薗選手は、先頭集団に食らいつき、粘り強い走りで上位をキープ。
(吉薗栞選手)
「しっかり自分の走りをして、いい流れを作れるように」
2位で、ルーキー・政田愛梨選手にタスキを繋ぎます。そして3区は、2年ぶりの出場となった前田穂南選手。6位でタスキを受け取るとそのまま順位を守ります。
(前田穂南選手)
「プリンセス駅伝よりは良い状態で仕上がっていて、次の走者に最後まで粘ってタスキをつなげたのは良かった」
西村美月選手が13位から7人を抜く
その後、4区で、13位まで順位を落としますが、後半のエース区間5区で西村美月選手が巻き返しを図ります。
（実況）
「パナソニックをとらえて、豊田自動織機も抜きました」
13位から7人を抜く怒涛の追い上げ。目標の8位以内となる6位に順位を押し上げます。
（西村美月選手）
「貯金を作って、次に渡したいという風に思っていたので、とにかく一つでも前を追っていこうと思っていた」
最後は、順位を一つ落としたものの7位でゴール。目標としていた上位8チーム＝クイーンズ8に2年ぶりに返り咲きました。
（平島美来選手）
「チーム全員がクイーンズ8に向けて、取り組んできたので、みんなの思いがあったかなと」
（山口衛里監督）
「選手の最後までの粘りの走りにすごく感動しました。来年は35周年という節目をまた選手、チーム一丸となって戦っていきたい」
西村選手は、来月、初のフルマラソンとなる防府読売マラソン（山口）に出場する予定です。