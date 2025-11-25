おととい（23日）、女子駅伝日本一を決めるクイーンズ駅伝が、宮城県で開かれました。上位8チーム以内を目指した天満屋の選手たちが快走を見せてくれました。

目指すは上位8チーム＝クイーンズ8

（甲野良輔アナウンサー）

「まもなくスタートするクイーンズ駅伝、応援団も駆けつけ、選手にエールを送ります」





西村美月選手が13位から7人を抜く

(応援団)「選手が力を出し切れるように一生懸命応援しようと思います」「天満屋の得意の総合力で。みんなで全力で頑張ってもらいます」34年連続の出場となった天満屋。目指すは、来年の出場権を獲得できる上位8チーム＝クイーンズ8です。「天満屋、岡山」1区を任されたのは吉薗栞（よしぞの・しおり）選手。※（吉は上が土）去年も同じ1区を走り2位。今年は区間賞を狙います。号砲「パンッ！」吉薗選手は、先頭集団に食らいつき、粘り強い走りで上位をキープ。(吉薗栞選手)「しっかり自分の走りをして、いい流れを作れるように」2位で、ルーキー・政田愛梨選手にタスキを繋ぎます。そして3区は、2年ぶりの出場となった前田穂南選手。6位でタスキを受け取るとそのまま順位を守ります。(前田穂南選手)「プリンセス駅伝よりは良い状態で仕上がっていて、次の走者に最後まで粘ってタスキをつなげたのは良かった」

その後、4区で、13位まで順位を落としますが、後半のエース区間5区で西村美月選手が巻き返しを図ります。



（実況）

「パナソニックをとらえて、豊田自動織機も抜きました」



13位から7人を抜く怒涛の追い上げ。目標の8位以内となる6位に順位を押し上げます。



（西村美月選手）

「貯金を作って、次に渡したいという風に思っていたので、とにかく一つでも前を追っていこうと思っていた」



最後は、順位を一つ落としたものの7位でゴール。目標としていた上位8チーム＝クイーンズ8に2年ぶりに返り咲きました。



（平島美来選手）

「チーム全員がクイーンズ8に向けて、取り組んできたので、みんなの思いがあったかなと」



（山口衛里監督）

「選手の最後までの粘りの走りにすごく感動しました。来年は35周年という節目をまた選手、チーム一丸となって戦っていきたい」



西村選手は、来月、初のフルマラソンとなる防府読売マラソン（山口）に出場する予定です。