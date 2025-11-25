バイエルンがなでしこMF谷川萌々子と2029年まで契約延長、今季は15試合6ゴール「大きな名誉」
バイエルンは25日、なでしこジャパン（日本女子代表）MF谷川萌々子との契約延長を発表した。クラブの発表によれば、谷川とは2029年6月30日まで契約を延長したとのことだ。
現在20歳の谷川は、JFAアカデミー福島から2024年1月にバイエルンへ加入。すぐにダームアルスヴェンスカン（スウェーデン女子1部）のローゼンゴードにレンタル移籍。リーグ戦20試合で16得点を記録し得点王を記録。1年間の武者修行を経て、2025年1月にバイエルンへと復帰した。2024ー25シーズンはシーズン途中からの加入となったが、リーグとカップの2冠達成に貢献した。
今シーズンも女子チャンピオンズリーグ（WCL）やリーグ戦でゴールやアシストを量産。女子ブンデスリーガで11試合で5得点1アシスト、WCLで4試合に出場し1得点を記録している。
谷川はクラブを通じて契約延長についてコメント。「ミュンヘンでのこれからの数年間をとても嬉しく、楽しみにしています。加入以来、チームでとても快適に過ごし、最初から温かい歓迎を受けました。このチームの一員になれたことを大変嬉しく思います。バイエルンは世界有数のビッグクラブの1つであり、このユニフォームを着られることは私にとって大きな名誉です。今後も自分の能力を発揮し、常に成長を続け、チームと共に成功し、クラブと共に多くのタイトルを獲得していきたいと思っています」と感謝と共に喜びを語っている。
【動画】谷川萌々子がWCLで圧巻のゴラッソ！
🔝 Quality from Tanikawa 🇯🇵#UWCL pic.twitter.com/ofSpvtI2XG— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) November 21, 2025