伝家の宝刀、炸裂！ コースも軌道も完璧すぎるゼルビア下田北斗のFK弾に脚光「中村俊輔感ない？」「惚れ惚れしちゃう」【ACLE】
鮮やかな一撃だ。
FC町田ゼルビアは11月25日、アジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第５節で韓国の江原FCと敵地で対戦している。
24分に仙頭啓矢のヘッド弾で幸先良く先制に成功する。その４分後に追加点を奪取。スコアラーは下田北斗。ペナルティエリア手前右の位置で獲得したFKで、自慢の左足を一振り。正確にコントロールされたボールがゴール右に収まった。
試合を中継するDAZNの公式Xが「伝家の宝刀、炸裂」「コースも軌道も完璧すぎる」などと綴り、得点シーンを公開。SNS上では「さすが」「すっご！！」「やっぱ中村俊輔感ない？」「惚れ惚れしちゃう」といった声があがっている。
町田はさらに38分にオ・セフンが得点。前半だけで３点を奪ってみせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】レフティ下田の鮮烈FK弾！
