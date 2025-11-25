”歌い手Ado”と“等身大のAdo”を体感できる！Ado大解剖展が東京・大阪で開催決定
Adoのメジャーデビュー5周年を記念して、『Ado 5th Anniversary Exhibition “Adotomy”』が東京・大阪で開催されることが決定した。
■Adotomy=Ado+Anatomy（解剖）
2025年夏に実施されたAdo 5th Anniversary POP-UP STOREでの、“Ado 5thの活動の表側の軌跡を辿る”と対になる、“Ado”という歌い手・人間にフォーカスした大解剖展。また展示スペースのほか、本イベントのために制作されたオリジナルグッズの販売も実施される。
■イベント情報
『Ado 5th Anniversary Exhibition “Adotomy”』
2026年1月18日（日）～2026年2月1日（日）
東京・西武渋谷店 モヴィーダ館6・7階（無印良品の上）特設会場
2026年2月12日（木）～2026年2月23日（月・祝）
大阪・なんばスカイオ7階コンベンションホール
■関連リンク
特設サイト
https://sp.universal-music.co.jp/ado/exhibition-adotomy/