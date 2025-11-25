¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¡¢Ê¡²¬¤ÇÌîµå»ØÆ³¡¡¿ÀµÜÂç²ñÇÆ¼Ô¤Î¶å¹ñÂçÉÕ¹â¤Ë
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¡áËÜÌ¾ÎëÌÚ°ìÏ¯¡á¤¬25Æü¡¢Ê¡²¬¸©µÜ¼ã»Ô¤Î¸÷ÎÍ¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ç¡¢¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¹â¤ÎÌîµåÉô¤ò»ØÆ³¤·¤¿¡£ÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿¶¯¹ë¹»¤ËÁö¤êÊý¤Ê¤ÉºÙÉô¤Þ¤ÇÅÁ¤¨¡Ö¤¹¤´¤¯¸ÄÀ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¥Á¡¼¥à¡£ÃÇ¥È¥Ä¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¡×¤ÈÍè½Õ¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤Ø¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡2ÆüÏ¢Â³¤Î»ØÆ³¤Ç¡¢24Æü¤ÏËÌ¶å½£»Ô¤ÎÆ±¹»¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÎý½¬¡£º¸ÂÀ¤â¤âÎ¢¤Î·ÚÅÙ¤ÎÆùÎ¥¤ì¤Ç¥À¥Ã¥·¥å¤Ï¹µ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â±é¤·¤¿ÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤Ïºô±Û¤¨¤ò²¿ËÜ¤âÈäÏª¤·¤¿¡£¥×¥íÃíÌÜ¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¡¢Ì¶ÎéæÆÁª¼ê¡Ê17¡Ë¤Ï¡Ö¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¡¢¥×¥í¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£