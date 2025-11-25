『フェルム ラ・テール美瑛』では、クリスマスケーキやシュトレン、イベントなど、スペシャルなホリデーシーズンが始まっています。

地元美瑛町や近隣の農家の方々とのつながりを大切に、素材のおいしさを伝え続けている『フェルム ラ・テール美瑛』。

ホリデーシーズンにはスペシャルケーキやディナー、ワークショップなど、多くのラインナップが揃っています。

『スペシャリテ クリスマスショコラ』は、ドイツの製菓マイスター『フェルムラ・テール美瑛』バクサシェフのスペシャリテケーキ。ふんわりと焼き上げたチョコレートファッジケーキに、ガナッシュをサンド。周りを有機チョコレートで飾り、切り株のように仕立てられています。ローストナッツの食感がアクセントの、チョコレート好きにはたまらない濃厚な味わいです。

【商品詳細】

スペシャリテ クリスマスショコラ

サイズ・価格：5号 約15cm 6,048円

『苺のホワイトクリスマス』は、1番人気のショートケーキ。美瑛小麦を使って焼き上げられたふんわりスポンジに、甘くて美味しい足寄産苺と甘さ控えめの純正クリームを重ねています。シンプルだからこそ、素材が味わえる一品です。

【商品詳細】

苺のホワイトクリスマス

サイズ・価格：4号（約12cm）3,888円、5号（約15cm）4,968円、6号（約18cm）7,020円

※6号サイズはご予約限定

『ブッシュ・ド・ノエル』は、キャラメルの風味がアクセントになった濃厚なブッシュ・ド・ノエルです。ココアときな粉、2種類のスポンジをキャラメルガナッシュでサンドし、生チョコクリームをたっぷり巻き上げられています。ふんわりチョコロールに香ばしい美瑛産大豆きな粉がほんのり香ります。

【商品詳細】

ブッシュ・ド・ノエル

サイズ・価格：直径約6cm／長さ約15cm 4,320円

※クリスマスケーキの予約は電話（0120-544-417）、美瑛本店店頭にて受付。

※予約期間：2025年12月19日（金）まで（予定数達し次第終了）

※お渡し期間：2025年12月23日（火） ～ 12月25日（木）

『美瑛のクリスマスシュトレン』は、厳選した素材とドイツの伝統的な製法で作られたスペシャリテシュトレン。コクのある味わいの秘密は、フランスでしか味わえないと言われていた、ドラム式のチャーン製法でじっくりと作られた北海道根釧地区の希少な発酵バターをたっぷりと使用した贅沢さにあります。

【商品詳細】

美瑛のクリスマスシュトレン

サイズ・価格：

フルサイズ（縦 約22cm／横 約13cm／重さ 約900g）11,880円

ハーフサイズ（縦 約17cm／横 約10cm／重さ 約500g）7,020円

※送料込みの価格です

※オンライン限定発売です

『アップルシュトレン』は、余市の『フルーツ森ファーム』の紅玉りんごを、てんさい含蜜糖と一緒にじっくり煮詰め、ニッカブランデーで香りづけした自家製フィリングをぐるぐると巻き込んで作られたりんごシュトレン。シャキシャキ食感のりんごと、しっとりしみこんだバターの香りがふわっと広がります。

【商品詳細】

アップルシュトレン

サイズ・価格：縦 約17cm／横 約10cm／重さ 約500g 3,240円

販売場所：美瑛本店、北海道丸井今井店、オンライン

販売期間：12月25日まで（なくなり次第終了）

『ハスカップシュトレン』は、本店美瑛のほど近くにある東神楽町の『大塚農場』のハスカップや、オーガニックレーズン、オレンジをグランマルニエ（オレンジキュール）に漬け込んでいます。マジパンにもハスカップが練り込まれており、美瑛小麦や美瑛産ライ麦の酵母など、北海道ならではのシュトレンです。

【商品詳細】

ハスカップシュトレン

サイズ・価格：縦 約16cm／横 約11.5cm／重さ 約500g 3,240円

販売場所：美瑛本店、北海道丸井今井店、オンライン

販売期間：12月25日まで（なくなり次第終了）

美瑛本店では、2025年12月23日（火）から25日（木）の3日間、クリスマススペシャルコースも味わうことができます。

【商品詳細】

クリスマススペシャルコース

価格：

ランチコース 6,050円（11:00～14:30 L.O.）

ディナーコース 9,350円（17:30～19:00 L.O.）

※完全予約制

ローストチキンや北海道ビーフのロースト、美瑛豚のトマホークなど、クリスマス限定テイクアウトメニューも。

クリスマスヘキセンハウスづくりのワークショップも開催されます。

【詳細情報】

クリスマスヘキセンハウスづくり教室

開催日時：2025年12月13日（土）15:00～17:00

開催場所：フェルム ラ・テール美瑛本店

参加料：1,500円／人

募集人数：20名

応募方法：町民センター窓口、および美瑛町公式LINE

詳細情報

フェルム ラ・テール美瑛

住所：北海道上川郡美瑛町

